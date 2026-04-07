Biscuiți cu tahini fragezi și aromați: rețeta simplă de fursecuri care se topesc în gură

07 apr. 2026, Articole / Reportaje
Foto Dreamstime

Dacă vrei o alternativă la biscuiții clasici, rețeta de biscuiți cu tahini este una dintre cele mai simple și rapide opțiuni. Fragede, ușor crocante la exterior și cu o aromă intensă de susan, aceste fursecuri se prepară ușor și sunt ideale pentru porții mai mari, fie pentru familie, fie pentru musafiri.

Tahini este o pastă obținută din semințe de susan măcinate, asemănătoare cu untul de arahide sau de migdale, dar fără nuci. Are o textură cremoasă și un gust ușor prăjit, care oferă deserturilor o aromă distinctă. În plus, este o sursă de proteine, fibre și grăsimi sănătoase, fiind tot mai folosit în rețetele moderne de dulciuri, potrivit thehonoursystem

Ingrediente pentru biscuiți cu tahini

  • 100 g zahăr de cocos
  • 115 g unt nesărat, la temperatura camerei
  • 120 g tahini
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • un praf de sare
  • 2 linguri de lapte
  • ½ linguriță scorțișoară
  • 40 g făină de cocos
  • 100 g făină de migdale
  • semințe de susan (pentru decor)

Mod de preparare biscuiți cu tahini

  1. Preîncălzește cuptorul la 180°C și tapetează două tăvi cu hârtie de copt.
  2. Mixează untul cu zahărul până obții o compoziție cremoasă.
  3. Adaugă tahini, laptele, vanilia, scorțișoara și sarea, apoi amestecă bine.
  4. Încorporează făina de cocos și făina de migdale până se formează un aluat omogen.
  5. Formează bile de aluat (aproximativ o lingură pentru fiecare biscuit) și așază-le în tavă.
  6. Presară semințe de susan deasupra.
  7. Coace biscuiții timp de 8–10 minute, până devin ușor aurii.
  8. Lasă-i să se răcească în tavă 10 minute, apoi mută-i pe un grătar până se răcesc complet.
- articolul continuă mai jos -

Din această rețetă obții aproximativ 40 de biscuiți cu tahini, ideali pentru a fi păstrați câteva zile sau serviți la ocazii speciale.

De ce să încerci această rețetă de biscuiți cu tahini

Biscuiții cu tahini sunt genul de desert simplu care surprinde prin gust și textură. Sunt fragezi, aproape că se topesc în gură, iar aroma de susan le dă un caracter diferit față de fursecurile clasice. În plus, nu conțin făină obișnuită și se prepară rapid, cu ingrediente relativ simple, ceea ce îi face o alegere potrivită atunci când vrei ceva dulce, dar ușor de făcut acasă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

