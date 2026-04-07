Dacă vrei o alternativă la biscuiții clasici, rețeta de biscuiți cu tahini este una dintre cele mai simple și rapide opțiuni. Fragede, ușor crocante la exterior și cu o aromă intensă de susan, aceste fursecuri se prepară ușor și sunt ideale pentru porții mai mari, fie pentru familie, fie pentru musafiri.
Tahini este o pastă obținută din semințe de susan măcinate, asemănătoare cu untul de arahide sau de migdale, dar fără nuci. Are o textură cremoasă și un gust ușor prăjit, care oferă deserturilor o aromă distinctă. În plus, este o sursă de proteine, fibre și grăsimi sănătoase, fiind tot mai folosit în rețetele moderne de dulciuri, potrivit thehonoursystem
Din această rețetă obții aproximativ 40 de biscuiți cu tahini, ideali pentru a fi păstrați câteva zile sau serviți la ocazii speciale.
Biscuiții cu tahini sunt genul de desert simplu care surprinde prin gust și textură. Sunt fragezi, aproape că se topesc în gură, iar aroma de susan le dă un caracter diferit față de fursecurile clasice. În plus, nu conțin făină obișnuită și se prepară rapid, cu ingrediente relativ simple, ceea ce îi face o alegere potrivită atunci când vrei ceva dulce, dar ușor de făcut acasă.
