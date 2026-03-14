Bergamo poate fi o alegere potrivită pentru o escapadă de weekend în care istoria, peisajele romantice și gastronomia locală se întâlnesc într-un mod convingător. Orașul din Lombardia are, pentru români și mai ales pentru transilvăneni, o rezonanță aparte: în urmă cu aproximativ două secole făcea parte din același imperiu cu Transilvania, iar asemănările arhitecturale și culturale pot fi observate ușor, conform G4Media.

O „Sighișoară” la scară mare

Prima zi în Bergamo începe, de regulă, în Città Alta, orașul de sus. Urcarea cu funicularul scoate vizitatorul din agitația orașului modern și îl duce direct într-o cetate medievală. Atmosfera amintește de Sighișoara sau de centrul istoric al Sibiului, dar la o scară mai mare.

Străzile pavate duc spre Piazza Vecchia, una dintre cele mai apreciate piețe renascentiste din Italia. Aici se află Palazzo della Ragione și turnul Campanone. Cei care urcă în turn au parte de o panoramă completă asupra orașului. Dacă rămâi în zonă până la ora 22.00, vei auzi clopotul bătând de 100 de ori, tradiție care marca în trecut închiderea porților cetății.

În apropiere se află complexul format din Bazilica Santa Maria Maggiore și Cappella Colleoni. Exteriorul auster contrastează puternic cu interiorul baroc bogat decorat.

Capela Colleoni ascunde și o poveste mai puțin obișnuită: blazonul familiei include trei testicule, o referință directă la numele și mândria condotierului Bartolomeo Colleoni.

Nu departe se întind Zidurile Venețiene, incluse în patrimoniul UNESCO. De aici se poate face o plimbare spectaculoasă la apus, fortificațiile amintind de dimensiunea zidurilor din Alba Iulia.

De la artă renascentistă la orașul modern

A doua zi poate fi dedicată orașului de jos, Città Bassa, zona modernă a Bergamo-ului. Un loc important pentru iubitorii de artă este Accademia Carrara, o pinacotecă mai puțin aglomerată decât alte muzee italiene, dar care adăpostește lucrări semnate de Botticelli, Rafael sau Caravaggio.

După vizita culturală, o plimbare pe Sentierone, bulevardul pietonal mărginit de cafenele și clădiri din secolul al XIX-lea, amintește de atmosfera bulevardelor centrale din Cluj-Napoca.

Pentru cei interesați de arhitectură contemporană sau shopping, zona Chorus Life Bergamo oferă un contrast puternic. Spațiul are un aer futurist, cu clădiri și amenajări care par desprinse dintr-un oraș al viitorului.

Seara merită petrecută la San Vigilio, cel mai înalt punct al orașului, accesibil tot cu funicularul. Ruinele castelului oferă o perspectivă spectaculoasă asupra orașului luminat și pot fi cadrul unei cine romantice.

Aventură sau liniște în jurul orașului

În a treia zi, vizitatorii pot alege între distracție și relaxare. Pentru familiile cu copii sau pentru cei care caută adrenalină, parcurile de distracții sunt aproape. Leolandia este orientat către cei mici, iar Gardaland, situat la aproximativ o oră distanță, este cel mai mare parc de distracții din nordul Italiei.

O alternativă mai liniștită este Lago d’Iseo. Lacul este mai puțin aglomerat decât Como sau Garda și ascunde Monte Isola, considerată cea mai mare insulă lacustră din Europa. Aici mașinile sunt interzise, iar liniștea este întreruptă doar de valuri.

Vizitatorii pot închiria biciclete pentru a explora satele pescărești sau pentru a admira insula Loreto. S-a spus la un moment dat că ar fi fost cumpărată de George Clooney, însă informația nu a fost confirmată.

Un loc unde mămăliga devine polenta

Pentru români, legătura cea mai directă cu Bergamo apare în farfurie. Bucătăria locală este una consistentă, de munte, bazată pe ingrediente sățioase.

Mămăliga, numită aici polenta, este un preparat central al mesei. Una dintre variantele populare este Polenta Taragna, servită cu brânză, asemănătoare cu bulzul ciobănesc.

Un alt preparat tradițional este Casoncelli alla Bergamasca, un tip de ravioli cu gust dulce-sărat, umpluți cu carne, stafide și biscuiți.

La desert, turiștii pot încerca Polenta e Osei, o prăjitură care imită vizual mămăliga, dar este realizată din marțipan și ciocolată. Pentru înghețată, merită o oprire la gelateria La Marianna, locul unde a fost inventată aroma Stracciatella.

Bergamo nu este doar o oprire convenabilă pentru cei care zboară spre Milano. Orașul are propriul ritm, cu influențe venețiene, peisaje alpine și o gastronomie care, pentru mulți români, aduce surprinzător de mult cu gusturile de acasă.