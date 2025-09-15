Băuturile vegetale – foarte la modă, dar sunt într-adevăr o opțiune bună? Ce ar trebui verificat pentru a le consuma pe cele mai sănătoase

Băuturile vegetale câștigă tot mai multă popularitate și au încetat să fie un produs destinat exclusiv persoanelor vegane sau cu intoleranță la lactoză și s-au poziționat ca un produs central în supermarketuri, cafenele și bucătăriile noastre.

Varietatea este foarte mare: migdale, ovăz, orez, cocos, soia. Dar faptul că sunt de origine vegetală nu înseamnă că toate sunt atât de sănătoase pe cât am putea crede sau că sunt echivalente cu laptele. Cheia unei alegeri bune este să învățăm să citim corect eticheta nutrițională și să știm ce aduc ele de fapt, fără să ne lăsăm păcăliți de faptul că au o culoare asemănătoare, scrie ABC.

Nu toate băuturile vegetale sunt la fel

Primul lucru de clarificat este că, din punct de vedere nutrițional, băuturile vegetale nu sunt echivalente cu laptele de vacă.

Laptele de vacă este bogat în proteine de înaltă valoare biologică, conține calciu ușor de absorbit și vitamine precum B12, esențiale pentru organismul nostru.

În schimb, băuturile vegetale – cu excepția celei de soia – au un conținut mult mai scăzut de proteine și lipsesc de unele dintre aceste substanțe nutritive, dacă nu sunt îmbogățite industrial.

Aceasta nu înseamnă că ar fi opțiuni proaste, ci doar că nu trebuie confundate ca substitut. Unele sunt foarte potrivite ca parte a unei alimentații sănătoase, altele însă nu aduc decât apă cu puțină aromă, zahăr și foarte puțini nutrienți valoroși.

Ce trebuie să verificăm pe etichetă?

Ingredientele. Cu cât lista e mai scurtă, cu atât mai bine. Primul ingredient ar trebui să fie cereala, leguminoasa sau fructul oleaginos (soia, ovăz, migdală etc.), urmat de apă. Procentul de ingredient vegetal. Unele băuturi conțin doar 2% migdale sau ovăz, ceea ce înseamnă că, de fapt, sunt aproape doar apă. Ideal ar fi să aibă între 8% și 12% materie primă. Zahăr adăugat. Foarte important de verificat. Unele versiuni au mult zahăr, ascuns sub denumiri precum sirop de orez, maltodextrină etc. Eticheta „fără zaharuri adăugate” este cea mai bună alegere. Îmbogățirea cu calciu și vitamine. Dacă vrem să le folosim ca substitut pentru lapte, e bine să fie îmbogățite cu calciu și, dacă se poate, cu vitaminele B12 și D. Proteine. Băutura de soia este cea mai apropiată de laptele de vacă, cu circa 3 g proteine/ pahar. Ovăzul sau migdalele au abia 1 g. Uleiuri adăugate. Uneori se adaugă ulei de floarea-soarelui pentru textură. Nu e necesar, iar dacă există, e preferabil să fie în cantitate mică.

Avantaje și dezavantaje ale principalelor băuturi vegetale

Soia: cea mai completă și singura comparabilă cu laptele din punct de vedere proteic. Bună alternativă ca substitut real, mai ales dacă este îmbogățită cu calciu.

Ovăz: delicată, ușor de digerat, mai sățioasă datorită fibrei solubile. Are însă puține proteine.

Migdale: aromată, ușoară și săracă în calorii, dar foarte slabă în proteine, dacă nu e îmbogățită.

Orez: gust dulce natural, ușor digerabilă, utilă pentru cei cu alergii multiple. Aduce în principal carbohidrați.

Cocos: cremoasă și gustoasă, dar mai bogată în grăsimi și cu puțini nutrienți.

Sunt un substitut pentru lapte?

Răspunsul scurt este: depinde.

O băutură de soia îmbogățită cu calciu și vitamine poate înlocui laptele în consumul zilnic. În schimb, băuturile din ovăz, migdale sau orez pot fi parte a unei alimentații sănătoase, dar nu ar trebui considerate substitut direct al laptelui în ceea ce privește proteinele și micronutrienții.

Important este să nu cădem în greșeala de a crede că orice băutură vegetală este automat mai sănătoasă decât laptele. Totul depinde de calitatea produsului, de dieta per ansamblu și de caracteristicile individuale (de exemplu, alergii sau intoleranțe).

Creșterea consumului acestor băuturi se leagă de interesul mai mare pentru un stil de viață vegan sau flexitarian. Totuși, marketingul poate induce în eroare prin mesaje precum „natural”, „ușor” sau „digestiv”, fără a menționa procentul real de materie primă sau adaosurile de zahăr. De aceea, cea mai bună alegere se face mereu prin citirea informațiilor nutriționale.