Un bărbat a fost reţinut, sâmbătă, după ce poliţişti rutieri din Teleorman au descoperit în maşina condusă de acesta, care nu era înmatriculată, peste o tonă de peşte şi zeci de plase de pescuit monofilament şi pentru pescuit industrial, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit pentru punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare şi deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a setcilor, năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial.

“În fapt, astăzi, 31 ianuarie, poliţiştii au observat un autoturism pe DN 6, care se deplasa din direcţia Drăgăneşti Vlaşca spre Alexandria, acoperit în mare parte de noroi, ce părea a fi încărcat cu greutate. S-a procedat la oprirea acestuia, iar cu ocazia verificărilor, în interiorul autoturismului au fost descoperite 1.135 de kilograme de peşte din speciile sânger, novac, crap, caras, ştiucă şi şalău. Totodată, au fost descoperite şi 26 de plase de pescuit monofilament şi pentru pescuit industrial”, se menţionează în comunicat.

Autoturism neînmatriculat

În autoturism se aflau conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 42 de ani, şi un pasager, un tânăr de 19 ani.

“În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române s-a constatat că autoturismul în cauză nu este înmatriculat, fiindu-i montate plăcuţe de înmatriculare atribuite altui vehicul”, arată sursa citată.

Cantitatea de peşte a fost ridicată în vederea predării şi distrugerii de către reprezentanţii Direcţiei Sanitare Veterinare Teleorman.

În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal întocmit sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle.