Banca rusească VTB va înfiinţa un gigant în domeniul agricol, spune directorul general

VTB, a doua mare bancă rusească, intenţionează să înfiinţeze un mare holding agricol din activele naţionalizate pe care le-a achiziţionat în regiunile din sudul Rusiei în luna decembrie 2024, a declarat directorul general de la VTB, Andrei Kostin, pentru Reuters, transmite Agerpres.

Kostin a spus că noul holding se va concentra pe procesarea internă a cerealelor şi a altor produse agricole şi a sugerat că firma ar putea fi vândută, la o dată ulterioară.

“La urma urmei, ar trebui să dezvoltăm produse cu valoare adăugată mare, nu doar să procesăm petrolul, dar şi cerealele”, a spus Kostin.

Activele au fost naţionalizate în 2023, după ce a fost emis un mandat de arestare pe numele fostului proprietar, Andrei Korovaiko, şi partenerului său de afaceri, Arkady Chebanov, care au fost acuzaţi de corupţie. Ambii locuiesc acum în străinătate. Korovaiko neagă orice infracţiune, a declarat un avocat al omului de afaceri.

Activele au fost consolidate într-o companie, numită Agrocomplex Labinski. Această societate deţine 240.000 de hectare de teren, producând cereale, lapte, zahăr şi alte produse agricole. Compania declară că exportă anual până la 400.000 de tone de cereale şi seminţe oleaginoase.

În 2024, VTB, instituţie financiară controlată de stat, a avut profituri record şi chiar dacă un declin este aşteptat în acest an, profiturile băncii ar putea trece din nou pragul de 500 de miliarde de ruble.