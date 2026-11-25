Gastronomia, vinurile și produsele locale din Banat au fost promovate în fața mediului de afaceri din Catalonia, în cadrul unei misiuni economice desfășurate la Barcelona, în perioada 23-24 noiembrie. IMM Timiș a propus parteneriate cu organizații și companii catalane pentru dezvoltarea turismului gastronomic, integrarea producătorilor locali în lanțurile HoReCa și atragerea de investiții, în perspectiva titlului de Regiune Europeană a Gastronomiei 2028.

Delegația județului Timiș a participat la întâlniri instituționale și economice organizate la Barcelona, cu scopul de a identifica oportunități de colaborare între antreprenorii din vestul României și companiile din Catalonia.

Evenimentul principal a fost găzduit de Consulatul General al României la Barcelona și a fost organizat de IMM Timiș, în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș, Visit Timiș, Produs în Banat, HORETIM și companii din regiune.

Discuțiile au vizat în special turismul gastronomic, promovarea produselor locale și integrarea producătorilor din Banat în lanțurile de aprovizionare ale industriei ospitalității.

Programul a inclus întâlniri B2B și sesiuni de networking cu reprezentanți ai Camerei de Comerț din Barcelona și ai PIMEC, organizația care reprezintă întreprinderile micro, mici și mijlocii din Catalonia. Delegația a vizitat și Districtul de Inovare 22@ Barcelona, un proiect de regenerare urbană și dezvoltare economică.

Timișul vrea să atragă parteneri și investitori catalani

În cadrul întâlnirilor, Corina Macri, președinta IMM Timiș, a prezentat potențialul economic al județului și oportunitățile de colaborare pentru companiile spaniole.

Potrivit datelor prezentate de organizație, Timișul contribuie cu peste 4,3% la PIB-ul României, echivalentul a aproximativ 88 de miliarde de lei, și generează peste 9% din exporturile naționale, ocupând locul al doilea după București. Stocul investițiilor străine directe depășește 2 miliarde de euro, iar rata șomajului este sub 1%.

„Timișul nu este la marginea Europei, ci la o răscruce strategică: este o punte între Europa Centrală și Balcanii de Vest. Pentru antreprenorii catalani, județul nostru poate fi baza ideală de operare pentru piețele din Europa Centrală și de Est, oferind în același timp acces direct către piața din Serbia și Balcani”, a declarat Corina Macri.

Agricultură, vinuri, energie și HoReCa, printre domeniile vizate

Delegația română a reunit reprezentanți ai mai multor sectoare economice, considerate cu potențial de colaborare cu mediul de afaceri catalan.

Printre domeniile reprezentate s-au numărat agricultura și industria agroalimentară, producția de vin, energia regenerabilă, transporturile și logistica, turismul, HoReCa și organizarea de evenimente.

Din partea județului Timiș au participat Alin Popoviciu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, și Daniel Țucu, director de dezvoltare HORETIM. Evenimentul a fost găzduit de Sandra Gătejeanu, consulul general al României la Barcelona.

La discuții au luat parte și reprezentanți ai mediului economic catalan, printre care Xavier Coronas, secretarul general al Camerei de Comerț din Barcelona, Victor Campdelacreu i Armengol, președintele grupului de lucru Internațional PIMEC, și Isabel Sabadi, director executiv al 22@Network Barcelona.

Patru direcții de colaborare între Banat și Catalonia

În urma întâlnirilor, IMM Timiș a propus patru direcții de acțiune pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două regiuni.

Prima vizează încheierea unui parteneriat instituțional permanent între IMM Timiș și PIMEC, care să faciliteze schimbul de informații economice și organizarea periodică de misiuni bilaterale.

O altă direcție presupune organizarea unor întâlniri B2B pentru companiile din industria agroalimentară, sectorul viticol, energia verde, HoReCa și tehnologie.

Delegația a propus și transferul de bune practici în managementul destinațiilor turistice, învățământ dual, dialog social și tranziție digitală și verde, inclusiv prin valorificarea experienței proiectului 22@ Barcelona.

A patra propunere vizează organizarea unei misiuni economice catalane la Timișoara, pentru a facilita contactul direct al investitorilor și antreprenorilor spanioli cu firmele și instituțiile din regiune.

Misiunea economică de la Barcelona se înscrie în demersurile de promovare a Banatului în perspectiva anului 2028, când regiunea va deține titlul de Regiune Europeană a Gastronomiei. Unul dintre obiectivele acestei strategii este creșterea vizibilității producătorilor locali și dezvoltarea turismului gastronomic.