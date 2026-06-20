Suplimentele alimentare au devenit o prezență constantă în viața multor consumatori, de la vitamine și minerale până la produse promovate pentru energie, imunitate sau echilibru hormonal. Însă, potrivit nutriționistului Tania Fântână, majoritatea persoanelor sănătoase nu au nevoie automat de suplimente, iar utilizarea acestora ar trebui să fie justificată de nevoi reale ale organismului, nu de promisiunile din reclame.

Specialistul explică faptul că suplimentele alimentare sunt produse destinate să completeze dieta și nu să înlocuiască o alimentație echilibrată. Deși există situații în care suplimentarea este recomandată sau chiar necesară, precum deficiențele confirmate prin analize, sarcina, anumite boli digestive, dietele restrictive sau lipsa expunerii la soare, administrarea lor „preventivă” nu este întotdeauna justificată.

„Suplimentele sunt utile și uneori esențiale atunci când există deficit confirmat prin analize de sânge, perioade fiziologice speciale, boli sau condiții medicale ori restricții alimentare reale”, arată Tania Fântână.

Nutriționistul atrage atenția că multe persoane ajung să cumpere suplimente sub influența marketingului, în ideea că acestea pot compensa un stil de viață dezechilibrat. În realitate, baza sănătății rămâne alimentația variată, somnul suficient, activitatea fizică și expunerea la lumină naturală.

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Referitor la ideea că alimentele de astăzi ar fi mai sărace în nutrienți decât în trecut, specialistul spune că există unele diferențe legate de agricultura modernă și de depozitarea îndelungată a produselor, însă problema principală este consumul ridicat de alimente ultra-procesate și dezechilibrul alimentar. Astfel, o persoană poate avea exces caloric și, în același timp, carențe nutriționale.

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Un alt aspect semnalat de nutriționist este tendința de a considera suplimentele „naturale” drept complet sigure. În realitate, acestea pot avea compoziții variabile, pot interacționa cu anumite medicamente și nu sunt supuse acelorași proceduri stricte de evaluare ca medicamentele.

De asemenea, administrarea excesivă a vitaminelor și mineralelor poate avea efecte nedorite. Vitaminele liposolubile, precum A, D, E și K, se pot acumula în organism, iar excesul de fier poate provoca probleme digestive și afectare hepatică. Utilizarea nejustificată a multivitaminelor poate crea dezechilibre și poate masca deficiențe care necesită investigații medicale.

Concluzia specialistului este că suplimentele alimentare nu reprezintă o soluție universală pentru sănătate. Acestea au rolul de a completa o nevoie demonstrată a organismului, iar decizia de administrare ar trebui luată pe baza analizelor și a recomandării unui specialist, nu exclusiv sub influența mesajelor de marketing.