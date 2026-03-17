Aurel Popescu a fost reales preşedinte al organizaţiei patronale Rompan în cadrul Adunării Generale care a avut loc la Sinaia, potrivit unui comunicat al organizaţiei, transmite Agerpres.

Evenimentul a reunit membri ai Rompan, reprezentanţi ai autorităţilor statului, lideri ai sectorului de morărit şi panificaţie, precum şi invitaţi din întregul lanţ agroalimentar.

Totodată, a fost aleasă întreaga conducere a organizaţiei. Astfel, vicepreşedinţi au fost aleşi: Pavel Virgil – Rompan Proiect Service SA, Voica Victoriţa-Daniela – Patronat Rompan, Sava Constantin – Boromir Ind SRL, Ionuţ Ilie – SC Vel Pitar SA.

Adunarea Generală a Rompan a fost una aniversară în cadrul căreia s-au sărbătorit 35 de ani, cu acest prilej fiind acordate distincţii speciale unor persoane semnatare ale actului de constituire din 1991 a organizaţiei patronale din panificaţie.

La eveniment au participat, printre alţii, Florin Ionuţ Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA, Sebastian Hotca, vicepreşedintele ANPC, George Scarlat, membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaţilor, Claudiu Coadă, director al Direcţiei Active Fizice AFIR, Dragoş Frumosu, preşedintele Sindalimenta.

De-a lungul celor peste trei decenii, Rompan s-a implicat activ în iniţiative majore pentru industrie, printre care reducerea TVA la pâine şi făină, accesarea fondurilor europene pentru modernizarea sectorului, elaborarea ghidurilor de bune practici, formarea profesională a mii de specialişti şi susţinerea unui dialog constant cu autorităţile publice, se precizează în comunicat.