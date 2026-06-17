Audit al Comisiei Europene: România respectă standardele UE privind furajele medicamentoase / ANSVSA nu a primit recomandări de remediere

17 iun. 2026, Articole / Reportaje
Audit al Comisiei Europene: România respectă standardele UE privind furajele medicamentoase / ANSVSA nu a primit recomandări de remediere
foto: ANSVSA
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Sistemul național de control al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) respectă standardele europene în domeniul furajelor medicamentoase, potrivit concluziilor preliminare ale unui audit al Comisiei Europene, care nu a formulat recomandări de remediere pentru autoritatea română, notează Agerpres.

„ANSVSA anunță finalizarea misiunii de audit desfășurate în România de către Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene. Concluziile înscrise în proiectul de raport preliminar confirmă performanța sistemului național de control, experții europeni neformulând, în această etapă, recomandări de remediere pentru autoritatea română”, se arată într-un comunicat al ANSVSA.

Auditul Comisiei Europene a vizat perioada 2022-2025

Misiunea de audit a avut loc în perioada 11-21 mai 2026 și a vizat verificarea controalelor oficiale aplicate în domeniul fabricării, introducerii pe piață și utilizării furajelor medicamentoase în perioada 2022-2025.

Potrivit ANSVSA, datele preliminare transmise de experții Comisiei Europene evidențiază eficiența structurii de control a ANSVSA și respectarea Regulamentului (UE) 2017/625 și a Regulamentului (UE) 2019/4.

„Faptul că proiectul de raport preliminar al unei misiuni atât de complexe din partea Comisiei Europene nu conține recomandări pentru România confirmă eforturile inspectorilor noștri. Avem un sistem de control capabil să protejeze sănătatea animală și siguranța consumatorilor conform standardelor actuale”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

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Trasabilitate, cooperare instituțională și monitorizarea sistemelor HACCP

Printre punctele forte evidențiate în proiectul de raport se numără asigurarea trasabilității controlate a furajelor medicamentoase, care sunt fabricate exclusiv pe baza unor prescripții medicale înseriate și securizate.

De asemenea, experții europeni au remarcat cooperarea funcțională dintre ANSVSA, direcțiile sanitar-veterinare județene și Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO), precum și monitorizarea implementării sistemelor HACCP în unitățile producătoare de furaje medicamentoase.

Controalele urmăresc prevenirea contaminării furajelor

Conform autorității, inspectorii implicați în controalele oficiale urmăresc limitarea și prevenirea riscurilor asociate contaminării cu produse medicinale veterinare a furajelor combinate fără adaos de medicamente.

ANSVSA a precizat că va continua colaborarea cu instituțiile europene pe tot parcursul procedurii de finalizare a raportului de audit și pentru asigurarea unui mediu comercial predictibil pentru sectorul zootehnic.

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