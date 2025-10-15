Artisan Food Market revine la Hanul lui Manuc / O sărbătoare a gustului autentic și a poveștilor din spatele produselor locale

În inima Bucureștiului, Hanul lui Manuc își deschide din nou porțile pentru un eveniment dedicat pasiunii, tradiției și gustului autentic. În weekendul 18-19 octombrie, ediția a XI-a a Artisan Food Market aduce laolaltă artizani locali din toată țara, fiecare cu povestea sa și cu produse ce poartă amprenta locului din care provin.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Organizat de Asociația Producătorilor Artizani (A.P.A.), evenimentul a devenit în ultimii ani un reper pentru iubitorii de produse naturale, rețete tradiționale și inovații culinare cu suflet. Scopul său rămâne același: promovarea consumului de produse artizanale și sprijinirea producătorilor locali care duc mai departe meșteșugul gastronomic românesc.

O piață gourmet în inima Capitalei

Vizitatorii târgului vor descoperi peste 50 de vinuri românești din crame boutique, unele premiate cu medalii de aur la competiții internaționale, și peste 30 de tipuri de brânzeturi cu arome inedite. De la brânza cu 35 de plante medicinale la mozzarella cu matcha, până la dulceață de măsline sau trufe în ulei, selecția promite o experiență culinară unică.

În meniul senzorial al târgului se regăsesc și specialități din carne preparate după rețete vechi de un secol, reinterpretate cu respect pentru tradiție, dar și cu o notă modernă. Printre delicatese se numără piureul de castane, trandafirii murați, pasta de trufe, adjica cu hrean sau faimosul sos Dracula Blood – o explozie de gust pentru amatorii de chilli.

Gusturi, tradiții și inovație

Artisan Food Market nu este doar un târg, ci o poveste despre redescoperirea autenticității. Pe lângă produsele gourmet, participanții vor avea ocazia să deguste rachiu, pălincă, siropuri din plante aromatice, zacuscă, miere, ciocolată artizanală, bere craft nefiltrată și uleiuri de măsline premiate internațional.

Un moment special al ediției îl reprezintă demonstrațiile de preparat pâine după rețete locale și degustările educative de vinuri bio și spumante, susținute de somelieri și crame invitate. Evenimentul se transformă astfel într-o incursiune în cultura gastronomică locală, unde fiecare produs spune o poveste despre pământ, tradiție și oameni.

Artizanii, adevărații povestitori ai gustului

De la micii producători din satele românești până la oaspeți din Italia și Grecia, artizanii prezenți la eveniment aduc cu ei povești despre sustenabilitate, trasabilitate și respect față de resursa locală. Vizitatorii pot afla direct de la sursă cum se nasc aceste produse, ce înseamnă cu adevărat hrana sănătoasă și de ce pasiunea face diferența.

„Fiecare produs are o poveste și un om în spate. O rețetă transmisă peste generații, un ingredient dintr-o grădină de familie, o metodă de preparare păstrată cu grijă. Asta înseamnă artizanatul culinar autentic”, spun organizatorii.

Un weekend de poveste la Hanul lui Manuc

În cel mai vechi han funcțional din Europa, vizitatorii sunt invitați să descopere un univers de arome și tradiții. Artisan Food Market este mai mult decât un târg – este o celebrare a creativității culinare românești, o ocazie de a întâlni oameni care transformă simplitatea ingredientelor în artă.

Atmosfera prietenoasă și jovială, muzica de fundal și mirosurile îmbietoare vor transforma Hanul lui Manuc într-o veritabilă oază de liniște și savoare urbană, unde autenticitatea devine ingredientul principal.

Ediția a XI-a a Artisan Food Market promite să fie un weekend de neuitat pentru oricine apreciază gustul pur al produselor locale, poveștile din spatele fiecărei rețete și bucuria de a împărtăși o experiență culinară românească autentică.