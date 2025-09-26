Ar trebui să bei apă de la robinet, în loc de apă îmbuteliată?/ Potrivit unui studiu recent, în organismul persoanelor care beau apă îmbuteliată se acumulează, într-un an, cantități duble de microplastic, comparativ cu cele care beau apă de la robinet, ceea ce le-ar putea mări riscul de boli grave

Știm că trebuie să fim bine hidratați pentru ca metabolismul să funcționeze corect și pentru o sănătate generală bună. Acest lucru se vede în numărul tot mai mare de oameni care poartă sticle de apă peste tot. Dar contează ce fel de sticlă folosim?, se întreabă eatingwell.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Cu secole în urmă, oamenii foloseau piei de animale pentru a transporta apă. Mai târziu, au apărut recipientele metalice (sticla se spărgea prea ușor), iar odată cu inventarea plasticului, sticlele de unică folosință și cele reutilizabile au devenit tot mai populare. Dar, ca în cazul multor obiecte create pentru comoditate, există atât avantaje, cât și dezavantaje.

Micro și nanoplasticele provenite din sticlele de apă pot afecta organismul mai grav decât se bănuia

Oamenii de știință sunt din ce în ce mai interesați de microplastice și nanoplastice, particule microscopice care pot intra în organism prin gură sau plămâni și se pot depozita în organe, inclusiv în creier și ficat. Unele cercetări sugerează că acumulările de microplastice pot crește riscul unor afecțiuni, inclusiv hipertensiune, AVC și diabet.

Deoarece aceste particule pot afecta microbiomul intestinal, ele pot duce la probleme digestive, dar și la disfuncții ale sistemului imunitar. Un microbiom dezechilibrat (denumit și disbioză) poate duce la inflamații sistemice și poate crește riscul bolilor cronice.

Recent, cercetători de la Universitatea Concordia din Montreal, Canada, au adăugat noi dovezi în legătură cu sticlele de apă din plastic și potențialele efecte asupra sănătății umane. Rezultatele au fost publicate în revista Journal of Hazardous Materials.

Este vorba de un studiu de tip review (revizuire), concentrat pe sticlele de apă de unică folosință, nu pe cele reutilizabile. Cercetătorii au căutat articole în baze de date științifice și au identificat 141 de studii relevante despre contaminarea cu nanoplastice legată de sticlele de unică folosință.

Cele mai importante concluzii ale metastudiului

Dimensiunea contează – Cu cât particula de plastic este mai mică, cu atât are șanse mai mari să treacă din intestin în sânge și apoi în organe precum creierul, ficatul și inima. Nanoplasticele sunt cele mai mici, apoi urmează microplasticele și macroplasticele. Cele mai mari (macroplasticele) prezintă cel mai mic risc de pătrundere în organism.

– Cu cât particula de plastic este mai mică, cu atât are șanse mai mari să treacă din intestin în sânge și apoi în organe precum creierul, ficatul și inima. Nanoplasticele sunt cele mai mici, apoi urmează microplasticele și macroplasticele. Cele mai mari (macroplasticele) prezintă cel mai mic risc de pătrundere în organism. Alege apa de la robinet – Statisticile arată că o persoană obișnuită consumă între 39.000 și 52.000 de particule de microplastic pe an, însă cei care beau apă îmbuteliată pot consuma cu până la 90.000 mai multe decât cei care beau apă de la robinet.

– Statisticile arată că o persoană obișnuită consumă între 39.000 și 52.000 de particule de microplastic pe an, însă cei care beau apă îmbuteliată pot consuma cu până la 90.000 mai multe decât cei care beau apă de la robinet. Nano și microplasticele pot crește riscul de boli cronice , inclusiv boli respiratorii, probleme de reproducere, neurotoxicitate (afecțiuni ale creierului) și risc crescut de cancer.

, inclusiv boli respiratorii, probleme de reproducere, neurotoxicitate (afecțiuni ale creierului) și risc crescut de cancer. Soarele și manipularea afectează eliberarea particulelor – Expunerea sticlelor la soare sau frecarea (prin strângere sau desfacerea repetată a capacului) crește eliberarea de particule în apă și, implicit, în organism.

– Expunerea sticlelor la soare sau frecarea (prin strângere sau desfacerea repetată a capacului) crește eliberarea de particule în apă și, implicit, în organism. Autorii menționează și limitări ale studiilor analizate: dimensiuni mici ale eșantioanelor, condiții de laborator neuniforme și lipsa unor metode standardizate de măsurare a acestor particule.

Atenție și la alte ustensile de bucătărie din plastic

Când a fost inventat plasticul, a schimbat lumea: a fost o alternativă mai durabilă la materiale precum sticla, lemnul și metalul. Dar, ca orice schimbare, vine cu un cost. În cazul sticlelor de apă de unică folosință, costul ar putea fi sănătatea ta.

Discuțiile despre plastic nu se limitează doar la sticle. Știm acum că trebuie să renunțăm la ustensilele de bucătărie din plastic (bambusul e o alternativă bună), să nu încălzim mâncarea în recipiente din plastic, indiferent dacă sunt etichetate ca fiind „sigure pentru microunde” sau nu. Unii recomandă chiar înlocuirea totală a recipientelor din plastic cu unele din sticlă. S-au găsit microplastice chiar și în pliculețele de ceai, deci pot ajunge și în băutura ta preferată.

Sticlele reutilizabile, din plastic dur, ceva mai sigure

Și ce facem cu sticlele de apă? Deși multe aspecte încă sunt în curs de studiu, plasticele mai dure (cum sunt cele din sticlele reutilizabile) par să fie mai sigure. Totuși, dacă vrei să reduci expunerea la plastic, alege o sticlă din metal sau sticlă. Atenție însă: unele metale pot conține metale grele, deci opțiunea cea mai sigură este sticla borosilicată, care e mai rezistentă și poate fi protejată cu un înveliș de silicon.

Acest review sugerează că sticlele de unică folosință pot elibera nano și microplastice în apă, iar acestea pot ajunge în organismul tău. De aceea, este recomandat să limitezi folosirea acestora.

Dacă ești pe drum și nu ai altă opțiune, ține sticla departe de soare și căldură și evită manipularea excesivă (nu o strânge și nu desface capacul des). Dacă ai o sticlă reutilizabilă la tine, toarnă apa din cea de unică folosință în cea reutilizabilă, pentru a reduce riscul de expunere la particule din plastic.