Aproape jumătate dintre români gătesc mai mult acasă pentru a economisi. Platforma „Amintiri Gustoase” transformă aceste obiceiuri într-o competiție de rețete despre identitate

Aproape jumătate dintre români spun că au redescoperit gătitul acasă ca mod inteligent de a economisi, de a controla mai bine ingredientele și de a se întoarce la gustul autentic, conform unui studiu realizat de Unlock pentru Amintiri Gustoase, care lansează, în acest context, o competiție online de rețete ce pornește de la întrebarea: ce preparat culinar te reprezintă?

Competiția „Mâncarea e identitate” se desfășoară chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, atunci când bucătăriile prind viață cu arome calde și ritmul pregătirilor pentru masa de Crăciun sau de Revelion. Dacă oricum transformi aceste zile în momente pline de gust și de tradiție, ele pot deveni și prilejul perfect să aduci în concurs preparatul care spune cel mai bine povestea ta.

O radiografie a relației românilor cu mâncarea

Studiul, realizat de Unlock pe două grupuri din București (25–45 de ani), preocupate de gătit, restaurante și explorare culinară, arată că, după anii marcați de incertitudine, oamenii caută echilibru și sens în ceea ce pun în farfurie. Pentru mulți, gătitul a devenit un gest de grijă pentru sine și familie, dar și o alegere pragmatică.

Conform datelor, 45% încearcă să mănânce mai des acasă pentru a reduce cheltuielile, 47% consumă legume și fructe proaspete, iar 46% urmăresc să își mențină greutatea. 17% declară că reduc intenționat risipa alimentară. Aceste procente provin din evaluările declarative ale participanților.

Mâncarea tradițională românească este percepută ca parte a identității, gustoasă, colorată și sustenabilă, prin folosirea ingredientelor integral. Totuși, este considerată uneori greu de preparat și cu porții prea „grele”. Participanții propun adaptarea rețetelor tradiționale la ritmul actual: preparare mai rapidă, porții mai mici, sosuri mai ușoare, folosirea tehnologiei și chiar ideea unui „fast food românesc de calitate”.

De la mâncarea de rutină la manifestul gustului conștient

Competiția lansată de Amintiri Gustoase pleacă de la ideea că mâncarea este identitate: contează ingredientele, proveniența, povestea rețetei și legătura cu familia, locurile sau amintirile. Este o invitație de a transforma gătitul din obligație într-un gest asumat și conștient.

Concursul provoacă participanții să posteze preparatul care îi definește, fie o rețetă veche de familie, o reinterpretare personală sau o descoperire online, însoțit de lista ingredientelor, de durata de gătire și de explicația alegerii. Pentru rețetele mai „greu de consumat” în mod frecvent, este recomandată menționarea ritmului cu care sunt preparate, pentru a evidenția relația dintre plăcere, echilibru și responsabilitate.

Mâncarea e identitate

După seria video „Portret gastronomic local”, competiția urmărește să surprindă tendințele actuale din bucătăriile de acasă și să încurajeze asumarea identității culinare personale. Potrivit studiului, mâncarea românească este creativă, variată și ancorată în comunitate, dar are nevoie să fie reinterpretată într-un limbaj potrivit generațiilor obișnuite cu ritm alert și influențe internaționale. Competiția „Mâncarea e identitate” devine un pas concret în această direcție, mai ales într-o perioadă în care toată lumea gătește pentru cei dragi și își redescoperă gusturile care îi reprezintă.

