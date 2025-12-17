Patria Credit IFN a semnat cu Council of Europe Development Bank (CEB) un acord de grant în valoare de 1,83 milioane de euro, pentru implementarea proiectului “Seminţele schimbării – Construirea de afaceri viabile pentru comunităţile rome şi micii fermieri”, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al IFN-ului, acordul reprezintă primul grant semnat de CEB în cadrul programului InvestEU Blending Facility for Microfinance, finanţat de Uniunea Europeană prin European Social Fund Plus (ESF+), şi confirmă rolul Patria Credit ca instituţie de microfinanţare de referinţă în sprijinirea antreprenorilor din România.

Comunităţile rome se confruntă cu bariere sistemice în accesul la educaţie, finanţare, formalizare şi pieţe, mulţi antreprenori activând în economia informală. Micii fermieri români, la rândul lor, sunt vulnerabili în faţa schimbărilor climatice, volatilităţii pieţelor şi cerinţelor europene, având acces limitat la tehnologie, finanţare şi reţele comerciale, se arată în comunicat.

Proiectul Seeds of Change se va desfăşura în perioada 2025-2028, urmând să sprijine direct peste 2.000 de beneficiari prin intervenţii structurate în programe dedicate de: training, coaching individual pentru constituirea sau dezvoltarea afacerii; sprijin, educaţie financiară şi facilitarea accesului la finanţare; acces la instrumente digitale, certificări europene şi conectarea beneficiarilor la reţele comerciale şi lanţuri valorice.

“Seeds of Change este un proiect profund ancorat în misiunea noastră – aceea de a duce finanţarea acolo unde puţini ajung şi de a contribui concret la construirea unor comunităţi prospere. Ştim că microfinanţarea, fără educaţie şi fără sprijin personalizat, nu generează impact. De aceea, acest program combină incluziunea financiară şi accesul la finanţare cu training, coaching şi deschiderea de noi pieţe pentru antreprenorii romi şi micii fermieri, creând un ecosistem în care aceştia pot reuşi”, a declarat directorul general al Patria Credit IFN, Raluca Andreica, citată în comunicat.

Implementarea va fi realizată de Patria Credit, cu sprijinul Asociaţiei REDI – Roma Entrepreneurship Development Initiative, partener tradiţional şi de încredere al instituţiei, cu experienţă în susţinerea antreprenoriatului rom în România şi Europa de Est.

“Prin finanţarea acestui proiect, CEB susţine dezvoltarea economică incluzivă şi consolidarea grupurilor vulnerabile. Iniţiativele combinate de training, coaching şi acces la finanţare reprezintă un model de intervenţie eficient, scalabil şi aliniat misiunii noastre de a reduce inegalităţile şi de a stimula coeziunea socială în statele membre din Uniunea Europeană”, a adăugat Tanja Faller, director al Direcţiei de Evaluare Tehnică şi Monitorizare, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Proiectul beneficiază de sprijin din partea Uniunii Europene în cadrul Fondului InvestEU şi al Programului ESF+, axate pe ocuparea forţei de muncă, incluziune socială şi dezvoltare economică durabilă.

“Prin această iniţiativă, continuăm munca începută în comunităţile rome – aceea de a identifica antreprenorii cu potenţial, de a-i sprijini să se formalizeze, să crească şi să creeze locuri de muncă în comunităţile lor. Seeds of Change ne permite să combinăm experienţa noastră de lucru direct în teren cu accesul la finanţarea oferită de Patria Credit, astfel încât să oferim un pachet complet, adaptat realităţilor locale”, a completat directorul executiv al Asociaţiei REDI, Petrică Dulgheru.

Specializată în finanţarea fermierilor, Patria Credit este membră a Reţelei Europene de Microfinanţare (REM) şi a Centrului de Microfinanţare (CFM) şi este prima instituţie financiară nebancară dedicată microfinanţării din România, cu peste 20 de ani de experienţă şi peste 17.000 de clienţi finanţaţi.

Council of Europe Development Bank (CEB) este o bancă multilaterală de dezvoltare, a cărei misiune unică este de a promova coeziunea socială în cele 43 de state membre din Europa. CEB finanţează investiţii în sectoare sociale, inclusiv educaţie, sănătate şi locuinţe accesibile, cu accent pe nevoile persoanelor vulnerabile. Printre împrumutaţi se numără guverne, autorităţi locale şi regionale, bănci publice şi private, organizaţii non-profit şi altele. În calitate de bancă multilaterală, CEB se finanţează pe pieţele internaţionale de capital. Aceasta aprobă proiecte conform unor criterii stricte sociale, de mediu şi de guvernanţă şi oferă asistenţă tehnică. În plus, CEB primeşte fonduri de la donatori pentru a-şi completa activităţile.