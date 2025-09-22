Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat un act normativ pentru înfiinţarea Reţelei de date privind durabilitatea agricolă (RDDA) şi precizează că aceasta reprezintă un demers necesar pentru alinierea României la cerinţele Uniunii Europene în materie de agricultură durabilă, transmite News.ro.

„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precizează că elaborarea actului normativ pentru înfiinţarea Reţelei de date privind durabilitatea agricolă (RDDA) reprezintă un demers necesar pentru alinierea României la cerinţele Uniunii Europene în materie de agricultură durabilă. Începând cu anul de raportare 2025, toate statele membre au obligaţia de a colecta şi transmite Comisiei Europene date referitoare la sustenabilitatea agriculturii, nu doar din perspectivă economică, ci şi de mediu şi socială. Această obligaţie derivă din Regulamentul (UE) 2023/2674 şi din Regulamentele de punere în aplicare adoptate de Comisie în 2024, care transformă Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA) în Reţeaua de date privind durabilitatea agricolă (RDDA)”, informează ministerul.

Noua structură va fi responsabilă de colectarea, verificarea şi transmiterea datelor către Comisia Europeană

Noua structură va funcţiona în subordinea MADR, prin reorganizarea Serviciului RICA, şi va fi responsabilă de colectarea, verificarea şi transmiterea datelor către Comisia Europeană, precum şi de realizarea unor analize obiective care să sprijine fundamentarea politicilor agricole naţionale.

Prin aceste informaţii, fermierii vor putea beneficia de consiliere personalizată şi de analize comparative privind performanţa fermelor, iar România va putea demonstra conformitatea cu obiectivele PAC şi ale Pactului Verde European.

Pentru perioada 2025–2027, România beneficiază de un buget total de 3,5 milioane euro pentru operaţionalizarea noii reţele, din care 2,57 milioane euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene, iar restul cofinanţare naţională.

Fondurile vor fi direcţionate prioritar către dezvoltarea unei aplicaţii software moderne şi achiziţia de echipamente hardware, în valoare de aproximativ 1,83 milioane euro, necesare pentru a asigura interoperabilitatea cu platformele europene şi colectarea în timp real a datelor. Alte sume sunt destinate stimulentelor acordate fermierilor participanţi la reţea (aproximativ 765.000 euro), serviciilor de analiză economică şi editării de rapoarte (circa 268.000 euro), activităţilor de promovare, instruire şi schimb de experienţă, precum şi cheltuielilor indirecte de funcţionare. Doar o parte redusă a bugetului – aproximativ 305.000 euro pentru întreaga perioadă – este prevăzută pentru plata a trei posturi noi de specialişti care vor lucra în cadrul RDDA, restul cheltuielilor de personal fiind acoperite ca şi până acum din bugetul MADR.

„Referitor la informaţiile apărute în spaţiul public privind salariile, menţionăm că suma de 2.800 de euro invocată se referă la salariul brut, echivalentul a 14.000 lei brut, ceea ce înseamnă aproximativ 8.100 lei net. Acest nivel de salarizare corespunde funcţiei publice de consilier superior, conform grilei aplicabile în administraţia publică centrală, şi nu reprezintă o excepţie sau un beneficiu suplimentar. Înfiinţarea RDDA nu reprezintă o opţiune facultativă, ci o obligaţie asumată de România prin legislaţia europeană. Prin acest demers, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură respectarea angajamentelor europene şi pune bazele unei agriculturi mai durabile, transparente şi competitive, fundamentată pe date obiective şi complete. Ministerul îşi reafirmă angajamentul pentru transparenţă şi profesionalism în implementarea acestui proiect strategic pentru viitorul agriculturii româneşti”, mai arată ministerul.