Apa din Curtea de Argeș rămâne nepotabilă, dar poate fi utilizată în scopuri igienico-sanitare

Apa din reţeaua de distribuţie de la Curtea de Argeş poate fi utilizată în scopuri igienico-sanitare, au transmis, luni, reprezentanţii societăţii Aquaterm, transmite Agerpres.

“În urma analizelor primite de la DSP Argeş, care a monitorizat în permanenţă calitatea apei, în apa din reţeaua de distribuţie nu au fost evidenţiate niciodată bacterii. Apa poate fi utilizată în scopuri igienico-sanitare (spălat legume şi fructe, igiena personală, etc), dar rămâne în continuare nepotabilă şi nu este bună de băut sau gătit”, se arată într-o informare transmisă către locuitorii din municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Iaşului, Valea Danului şi Băiculeşti.

Societatea Aquaterm anunţase, pe 29 ianuarie, că într-o probă de apă a fost identificată prezenţa unei bacterii.

“Informăm utilizatorii (…) că în urma analizelor proprii, dar şi a celor primite de la DSP Argeş, apa rămâne în continuare nepotabilă şi nu este bună de băut sau gătit. Apa este în continuare tratată, dar într-un buletin de încercare la o probă de apă a fost evidenţiată prezenţa unei bacterii – Clostridium perfingens, ceea ce face că apa să poată fi utilizată în continuare doar în scopuri menajere”, se menţiona în anunţ.

Primăria Curtea de Argeş a venit după o zi cu precizări, anunţând că prezenţa bacteriei Clostridium perfingens a fost detectată în apa brută, nu în cea din reţeaua de distribuţie.

“Apa furnizată în oraş rămâne nepotabilă din cauza creşterii turbidităţii apei brute, generată de deversările controlate de la lacul Vidraru. Analizele au arătat prezenţa bacteriei Clostridium perfringens în probele de apă brută, însă bacteria nu a fost detectată în reţeaua de distribuţie, datorită tratamentelor aplicate”, se arată în informarea administraţiei locale.

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeş, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.