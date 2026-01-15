Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi contravenţionale în valoare de peste 3,55 milioane de lei, şi a dat 427 avertismente, în urma unor controale efectuate în perioada 12 – 15 ianuarie, la peste 1.100 de operatori economici din sectoare cu impact direct asupra sănătăţii şi siguranţei populaţiei, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Autorităţii transmis vineri AGERPRES, comisarii de protecţia consumatorilor au oprit, de asemenea, definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 160.000 lei, dar şi temporar de la comercializare unele unor produse în valoare de peste 72.000 lei.

Comisarii ANPC au oprit, totodată, prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 17 operatori economici.

Printre principalele neconformităţi constatate au fost:produse cu data limită de consum depăşită; prezenţa insectelor în blocul alimentar; preparate culinare cu starea termică modificată; nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare prevăzute de producător, produsele fiind depozitate direct pe pavimentul blocului alimentar; produse şi preparate culinare fără elementele de identificare şi caracterizare; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină, impurităţi; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate şi utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate.