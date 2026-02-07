Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat 1.080 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 6,6 milioane de lei, în urma unor acţiuni de control desfăşurate în această săptămână la nivel naţional, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Autorităţii transmis sâmbătă AGERPRES, în perioada 2-6 februarie comisarii de la Protecţia Consumatorilor au desfăşurat acţiuni de control la nivelul întregii ţări, în cadrul cărora au fost verificaţi peste 1.600 de operatori economici. În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat nerespectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi caracterul recurent al unor deficienţe, în special al celor care pot afecta sănătatea şi interesele economice ale consumatorilor.

“Prioritatea noastră este ca fiecare consumator să fie protejat de riscuri pentru sănătate şi de practici comerciale incorecte. În cadrul controalelor desfăşurate în această perioadă, am constatat deficienţe semnificative şi recidive în modul de comercializare şi depozitare a produselor. ANPC va continua să combine acţiunile de consiliere cu măsurile sancţionatorii necesare pentru a asigura respectarea legii şi protecţia consumatorilor”, a declarat Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ionel Obretin.

În urma verificărilor efectuate săptămâna aceasta, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi, pentru care au fost aplicate următoarele sancţiuni şi măsuri: 1.080 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 6,6 milioane de lei; 712 de avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 238.000 de lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 673.000 de lei şi oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 23 de operatori economici.

Principalele neconformităţi constatate de comisarii ANPC au fost: utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică; produse de origine animală (carne şi preparate din carne) cu data limită de consum depăşită; produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri dense de mucegai şi deshidratare avansată; pavimentul într-o stare avansată de degradare, cu elemente lipsă, fisuri şi acumulări consistente de murdărie, favorizând contaminarea produselor; afişarea de promoţii expirate, inducând consumatorii în eroare; produse alimentare şi nealimentare cu ambalaje depreciate; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri aderente de impurităţi şi murdărie; lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori; produse finite şi materii prime fără elementele de identificare şi caracterizare necesare stabilirii trasabilităţii.