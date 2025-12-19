Administraţia Naţională “Apele Române” (ANAR), în colaborare cu societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ PH), au început pregătirea lucrărilor de reparare a Bazinului de Apă Curată (BAC) Voila, a anunţat, vineri, ANAR, transmite Agerpres.

Lucrările au început în baza Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova (CJSU) nr. 18 din 18.12.2025, adoptată în baza Notei de fundamentare transmise de către Apele Române, prin care a fost constatată existenţa unei situaţii de urgenţă la nivelul sistemului de alimentare cu apă.

La solicitarea ANAR, s-a decis realizarea, în regim de urgenţă, a lucrărilor de stabilizare şi etanşare la Bazinul de Apă Curată Lunca Mare – Voila şi realizarea unui by-pass provizoriu la conducta de aducţiune, pentru zona afectată, pe o distanţă de aproximativ 200 de metri, dintr-o lungime totală a conductei de 1.400 de metri.

Anterior solicitării, echipele Apelor Române (SGA Prahova, SGA Ialomiţa) şi ale ESZ PH au realizat o inspecţie preliminară în teren, în vederea stabilirii necesarului de materiale ce urmează a fi puse în operă.

În urma acestei inspecţii, echipele Apelor Române au început intervenţia în regim de urgenţă. Lucrările vizează reducerea infiltraţiilor care afectează aproximativ 3.000 mp, dintr-o suprafaţă totală a bazinului de 30.000 mp. În acest context, au fost transferate materiale de intervenţie de la SGA Galaţi, SGA Vaslui şi ABA Prut-Bârlad.

Lucrările de intervenţie, realizate în regim de urgenţă, vor consta în îndepărtarea şi reaşezarea sedimentelor în cuveta BAC-ului; acoperirea zonelor cu plăci dislocate cu geomembrană bentonitică; realizarea unui strat de protecţie format din saci de nisip, amplasaţi peste geomembrană.

Pentru repararea conductei de aducţiune, vor fi contractate lucrări în regim de urgenţă (proiectare şi execuţie), necesare realizării unui by-pass de circa 200 ml, care includ săpături şi amplasarea de conducte.

Bazinul de Apă Curată Voila se află în patrimoniul Administraţiei Naţionale “Apele Române” şi este exploatat de ESZ Prahova. Acesta are rol de rezervă de apă / acumulare tampon, asigurând un volum de 200-250.000 de metri cubi de apă pentru Staţia de Tratare Voila.

Din acest bazin pleacă o conductă de aducţiune cu diametrul de 1.400 mm, care poate alimenta direct staţia de tratare. BAC Voila reprezintă o sursă de rezervă esenţială pentru tratarea apei, utilizată în special în situaţiile în care apa evacuată din acumularea Paltinu înregistrează valori ridicate de turbiditate.

Conform Hotărârii CJSU Prahova, lucrările aprobate vor fi finalizate cel târziu până la data de 15 ianuarie 2026, în funcţie de condiţiile din teren.

Administraţia Naţională “Apele Române” monitorizează permanent situaţia şi aplică toate măsurile necesare pentru siguranţa sistemului de alimentare cu apă şi continuitatea procesului de tratare.