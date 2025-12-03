Asociațiile producătorilor de cartofi din nord-vestul Europei trag un semnal de alarmă și avertizează că este nevoie de o strategie bine pusă la punct, întrucât piața este destabilizată și nu își va reveni nici în anul 2026.

Această situație se datorează faptului că principalele țări producătoare, Germania, Franța, Belgia și Olanda, au produs cu aproximativ 18% mai mulți cartofi în 2025, decât în ultimii 5 ani.

Prețurile sunt foarte scăzute: de la 0,50 € la 4,00 €/100 kg

Asociația Națională Franceză a Producătorilor de Cartofi: „Fără un contract solid, fără o piață stabilă din punct de vedere cantitativ și al prețului, fără o strategie de depozitare controlată și fără un flux de numerar solid, fiecare hectar suplimentar poate deveni rapid o sursă de colaps economic pentru fermă.”

În Europa de Vest, fermierii se confruntă, de asemenea, cu dificultăți în vânzarea tuberculilor și cu prețuri scăzute. Asociația NEPG, care reunește producătorii de cartofi din cele patru mari țări producătoare de cartofi din nord-vestul Europei (UE-04: Belgia, Olanda, Franța și Germania), precizează într-un comunicat de presă, potrivit farmer.pl

Cultivatorii de cartofi din nord-vestul Europei se confruntă cu o perioadă excepțional de dificilă. Prețurile de pe piața liberă sunt dramatic scăzute – variind de la 0,50 € la 4,00 €/100 kg, în funcție de țară, soi și condiții, practic fără niciun interes din partea cumpărătorilor – iar industria de prelucrare a precizat clar că atât prețurile contractuale, cât și volumele contractate pentru sezonul 2026/27 vor fi reduse.

Producătorii sunt sfătuiți să reducă producția de cartofi pentru anul 2026

Din cauza situației dificile de pe piața produselor agricole, asociațiile industriale ale producătorilor de cartofi din cele „patru mari” țări din Nord-Vestul Europei sugerează fermierilor să ia în considerare reducerea producției de cartofi atunci când își planifică suprafața cultivată pentru 2026.

„Fiecare cultivator trebuie să își pună o întrebare cheie: își poate permite riscul economic al menținerii suprafeței actuale cultivate cu cartofi sau ar trebui să ia în considerare reducerea acesteia? Forțele pieței sunt nemiloase și «doar cei mai adaptați vor supraviețui»!

Nu există niciun indiciu că problemele de competitivitate care afectează piața europeană a cartofilor prăjiți congelați vor fi rezolvate pe termen scurt. Cultivatorii de cartofi trebuie să analizeze cu atenție dacă este profitabil să continue să cultive cartofi la aceeași scară și cu costuri anuale de leasing atât de mari”, sugerează NEPG.

Fiecare hectar de cartofi necesită investiții de câteva mii de euro

Asociația Națională Franceză a Producătorilor de Cartofi avertizează și mai vehement producătorii de cartofi din Franța:

„ Fiecare hectar de cartofi necesită investiții de câteva mii de euro chiar înainte de recoltarea primei tone. Acestea sunt costuri de producție, care, apropo, cresc de la an la an. Fără un contract solid, fără o piață stabilă din punct de vedere cantitativ și al prețului, fără o strategie de depozitare controlată și fără un flux de numerar solid, fiecare hectar suplimentar poate deveni rapid o sursă de colaps economic pentru o fermă.

Libertatea de producție nu trebuie confundată cu libertatea de a-ți risca mijloacele de trai – sau, prin extensie, stabilitatea întregului sector. Pregătirile pentru sezonul 2026 necesită, așadar, o perspectivă clară, atât individuală, cât și colectivă. Promisiunea unor piețe ușoare nu există. Nu este vorba despre abandonarea cultivării cartofilor, ci despre recunoașterea lor pentru ceea ce sunt: ​​o cultură solicitantă, riscantă, cu capital intensiv, a cărei rentabilitate depinde de o piață solvabilă și stabilă”, mai susține Asociația Națională Franceză a Producătorilor de Cartofi.