Una dintre piețele cu cea mai mare creștere se dovedește a fi cea a fructelor uscate organice, potrivit studiului de marketing Verified Market Reports .

Expansiunea este determinată de cererea tot mai mare a consumatorilor pentru gustări bogate în nutrienți și cu etichetă curată, de veniturile disponibile în creștere și de apariția produselor alimentare sustenabile.

Într-un raport publicat recent, firma estimează o rată anuală compusă de creștere de 6,5% pentru sector între 2026 și 2033. Documentul precizează că aceasta ar duce la o evaluare de piață de 3,35 miliarde de dolari în 2024, ajungând la 5,78 miliarde de dolari până în 2033.

Progresele în tehnologiile de deshidratare și inovațiile în ambalare îmbunătățesc durata de valabilitate și calitatea produselor, susținând premiumizarea și diferențierea mărcii.

Fructele uscate organice ambulate în porții unice, controlate

Consumatorii optează pentru fructe uscate certificate organic în favoarea gustărilor cu etichetă curată, ingredientelor funcționale și nutriției la pachet, ceea ce duce la creșterea prețurilor medii de vânzare și la extinderea marjei pentru jucătorii de marcă.

Această tendință se extinde, pe măsură ce fructele uscate organice devin un ingredient valoros în alimentele funcționale , cercetarea și dezvoltarea pe bază de plante, cereale, ingrediente de panificație și servicii alimentare, unde sunt utilizate ca garnituri premium și ingrediente pentru mixologie.

Verified Market Reports recomandă comercianților cu amănuntul să convertească cumpărătorii mainstream mizând pe funcționalitate prin ambalaje unice sau formate cu porții controlate, pentru consumul la pachet și pachetele de prânz pentru copii.

Firma mai spune că strategiile vânzătorilor ar trebui să se concentreze pe fructele uscate organice ca gustare de recuperare și pe produse și tactici de prețuri axate pe culinar, cum ar fi pachetele de abonament și pachetele cu valoare.

„Împreună, aceste inovații cresc penetrarea prin transformarea achiziției unei mărfuri într-o experiență și un beneficiu funcțional ”, se arată în raport.

În cele din urmă, tehnologia a contribuit și ea la creșterea industriei. Deshidratarea la temperatură scăzută, uscarea în vid și ambalarea avansată în atmosferă modificată reduc pierderile de nutrienți și susțin categoriile de produse cu valoare adăugată, cum ar fi produsele de dimensiuni reduse, cele pre-amestecate și amestecurile keto/paleo.

Țările din Asia Pacific sunt lideri la export

Amprenta globală a fructelor uscate organice este concentrată în mai multe zone geografice care joacă roluri distincte în producție, procesare și consum.

Țările din Asia-Pacific sunt lideri în ceea ce privește volumele de export de fructe uscate și capacitatea de procesare, parțial datorită producției de inputuri cu costuri reduse, infrastructurii de deshidratare stabilite și modelelor de forță de muncă scalabile.

Regiunea câștigă, de asemenea, teren în inițiativele de conversie a suprafețelor cultivate organic și investițiile în lanțul frigorific, ceea ce o face importantă strategic pentru aprovizionarea globală.

Între timp, Europa are un consum ridicat de fructe uscate premium pe cap de locuitor și impune standarde de reglementare stricte care modelează conformitatea globală cu reglementările privind produsele organice. Piețele din Europa de Vest stimulează inovația în produse cu valoare adăugată, cum ar fi mixurile pentru gustări. Piața recompensează, de asemenea, trasabilitatea.

Peste Atlantic, SUA și Canada sunt centre majore de cerere pentru fructe uscate organice de marcă și sortimente de produse sub marcă proprie. Cadrul de reglementare american privind siguranța alimentară și certificarea organică modelează criteriile de acceptare a exporturilor, făcând ca respectarea acestora să fie esențială pentru exportatori.