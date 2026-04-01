De la 1 aprilie, prețul gazului nu va mai fi plafonat în România. Dacă pentru consumatorii casnici va exista un tarif reglementat, pentru agenții economici începe o perioadă dificilă. De la 1 aprilie 2026, companiile vor plăti prețul contractual stabilit între furnizor și consumator. Acest lucru îi va obliga pe agenții economici să crească prețurile, avertizează analistul economic Adrian Negrescu.

După creșterea cu 30% a prețului carburanților, de la începutul lunii aprilie va fi eliminată plafonarea prețului la gaze pentru agenții economici. Asta înseamnă, facturi mai mari pentru gazul consumat începând cu luna următoare. Creșterea din facturile agenților economici se va regăsi în prețurile pe care românii le vor plăti la raft pentru produsele alimentare, dar și pentru produse non-alimentare.

”Va fi o explozia prețului la gaze pentru agenții economici, în condițiile în care statul a eliminat practic orice facilitate pentru producătorii români, pentru cei care realizează ceva în țara asta”, avertizează analistul economic Adrian Negrescu, într-o declarație pentru G4Food.

Adrian Negrescu: Urmează un val de scumpiri, de la simplu covrig copt într-un cuptor cu gaze, până la industria medicamentelor, industria materialelor plastice

Piața este tensionată din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Prelungirea conflictului în zonă și blocajul existent în Strâmtoarea Ormuz a dus la scumpirea gazului, iar lucru acesta crează îngrijorare pe toate planurile.

Acest lucru va duce la noi creșteri de prețuri în toate domeniile, inclusiv în cel agroalimentar. Românii vor resimți din plin și scumpirea carburanților, dar și a gazelor.

”Creșterea prețului la gaze va fi una semnificativă pe bursa română de mărfuri. Deja vedem o creștere cu 60% a prețurilor. Iar asta se va traduce într-un val de scumpiri, de la simplu covrig copt într-un cuptor cu gaze, până la industria medicamentelor, industria materialelor plastice și toate celelalte activități care necesită gaze și pentru care guvernul practic nu are în momentul de față nici o soluție”, a mai spus analistul Adrian Negrescu.