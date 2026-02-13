Inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au aplicat, în ianuarie, amenzi în valoare de 4,2 milioane de lei, în urma unor verificări extinse în unităţile din industria agroalimentară pentru menţinerea standardelor de siguranţă, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), controalele au vizat operatorii din industria alimentară care activează în domenii precum fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, băuturi răcoritoare şi alcoolice, precum şi alte produse alimentare.

În perioada menţionată, Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, au realizat 7.163 de controale în unităţi din industria agroalimentară. În urma acestora, au fost aplicate 226 de avertismente şi 496 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 4,2 milioane de lei.

Inspectorii au identificat neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spaţii, ustensile, utilaje, paviment, autocontrol, manipulare, protecţii insecte, acţiuni şi contract DDD, materiale curăţenie, mucegai, substanţe dezinfectante, prezenţă insecte), privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizări, documentaţie, proceduri); legate de produse (etichetare, ambalare, modificări organoleptice, buletine de analiză); legate de documentare (documente, trasabilitate), dar şi privind personalul (stare sănătate neatestată, fişe aptitudini, echipament protecţie).

Totodată, în cadrul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară, au fost prelevate probe pentru analize de laborator, în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile din Programul de supraveghere şi control, pentru a verifica conformitatea produselor alimentare şi respectarea limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, contaminanţii şi alte substanţe interzise.

“Ne dorim ca fiecare persoană să aibă încredere că produsele alimentare pe care le cumpără sunt sigure şi respectă standardele de igienă şi calitate. Prin controalele desfăşurate la nivel naţional, ANSVSA urmăreşte atât prevenirea riscurilor pentru sănătate, cât şi sprijinirea operatorilor pentru a respecta regulile, astfel încât alimentele care ajung pe masa cetăţenilor să fie conforme şi sigure”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, citat în comunicat, în cadrul ultimei întâlniri trimestriale cu reprezentanţii structurilor teritoriale.

Aceste acţiuni fac parte din Programul de supraveghere şi control al ANSVSA pentru anul 2026 şi au vizat următoarele aspecte esenţiale: întreţinerea şi igienizarea corectă a spaţiilor de manipulare a produselor alimentare; condiţiile de prelucrare, depozitare a materiilor prime şi produselor finite; respectarea cerinţelor de înregistrare, autorizare şi funcţionare a unităţilor alimentare; cerinţele de trasabilitate, etichetare şi controlul dăunătorilor; implementarea corectă a procedurilor HACCP şi a programelor de autocontrol, se mai arată în comunicat.

“Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor şi consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancţiunile au fost aplicate doar în cazul în care deficienţele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau când au existat riscuri semnificative pentru siguranţa alimentelor”, precizează reprezentanţii instituţiei.