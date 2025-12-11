Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Galaţi a aplicat amenzi în valoare totală de 80.000 de lei în urma acţiunilor de control derulate, pe parcursul anului 2025, pe fluviul Dunărea, în cadrul campaniei de combatere a braconajului piscicol, a informat instituţia joi, într-un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, comisarii Gărzii de Mediu Galaţi au desfăşurat, în 2025, nouă planuri de acţiune comune cu alte instituţii, trei acţiuni de verificare a pescuitului recreativ şi două controale pentru pescuitul comercial, în scopul prevenirii şi descurajării braconajului.

În total, au fost verificate 56 de ambarcaţiuni, iar pentru neregulile constatate s-au aplicat opt sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 80.000 de lei.

În timpul acţiunilor, comisarii de mediu au eliberat în mediul natural 219 kilograme de peşte din mai multe specii (crap, caras, ştiucă, plătică, morunaş, mreană, crustacee) şi 140 de kilograme de sturion, specie strict protejată.

Plase retrase din ecosistem

De asemenea, au fost retrase din ecosistem şi reţinute opt plase multifilament, 56 plase textile, opt plase monofilament, 12 vintire şi 23 capcane pentru crustacee, utilizate ilegal pentru pescuit.

Reprezentanţii instituţiei au precizat că astfel de controale contribuie la protejarea resurselor piscicole şi a biodiversităţii fluviului Dunărea, afectate de activităţile de braconaj.

“Fluviul Dunărea găzduieşte un ecosistem valoros, iar presiunea braconajului pune în pericol echilibrul natural şi specii emblematice precum sturionii. Prin activitatea constantă a comisarilor Gărzii de Mediu Galaţi protejăm biodiversitatea, reducem impactul activităţilor ilegale, sprijinim refacerea populaţiilor de peşti migratori, menţinem sănătatea mediului acvatic. Activitatea constantă a comisarilor Gărzii de Mediu Galaţi demonstrează angajamentul nostru ferm pentru protejarea fluviului şi combaterea oricăror forme de braconaj”, se arată în comunicatul Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Galaţi.