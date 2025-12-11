Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, pe 8 şi 9 decembrie, 65 de acţiuni de control la mari magazine de retail din Bucureşti şi a aplicat amenzi contravenţionale de circa 3,2 milioane de lei, potrivit unei informări a Autorităţii.

De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare peste 4.000 kg de produse neconforme în valoare de peste 75.000 lei şi au fost oprite temporar de la comercializare peste 3.000 de produse de peste 121.000 lei.

Principalele neconformităţi constatate au fost: produse cu data limită de consum depăşită; prezenţa lichidului sangvinolent în ambalajul cărnii; fructe şi legume cu modificări organoleptice; discrepanţe între ţara de origine menţionată pe eticheta de preţ şi cea indicată pe ambalajul de transport; diferenţe între preţul afişat la raft şi preţul mai ridicat perceput la casa de marcat; utilizarea agregatelor frigorifice cu depuneri grosiere de reziduuri alimentare şi impurităţi; paviment cu depuneri grosiere de impurităţi, reziduuri alimentare şi lichide în zona de depozitare şi comercializare; practici comerciale înşelătoare cu privire la ingredientele utilizate în zona back-off, transmite Agerpres.

Alte neconformităţi constatate au fost nerespectarea proximităţii dintre produsele lactate autentice şi cele cu adaosuri de grăsimi vegetale, fapt ce poate genera confuzie consumatorului şi afecta corecta informare asupra naturii produsului; lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori; traduceri incomplete privind eventualele precauţiuni speciale de utilizare ale produselor cosmetice; produse alimentare cu ambalaje deteriorate; deficienţe de informare privind perioadele promoţionale; lipsa afişării taxei de timbru verde; dispozitive electrice fără simbolurile şi marcajele obligatorii conform reglementărilor privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; ornamente de sezon luminoase comercializate fără declaraţiile de conformitate.