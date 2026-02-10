Alimentele încălzite la microunde pot cauza cancer? Ce arată datele științifice

Afirmațiile virale potrivit cărora alimentele încălzite la microunde ar emite radiații cancerigene continuă să circule intens pe rețelele sociale. Specialiștii spun însă că aceste temeri nu au fundament științific, iar utilizarea corectă a cuptoarelor cu microunde este considerată sigură, conform OncoDaily.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Microundele folosesc radiații neionizante, unde de joasă energie care pun în mișcare moleculele de apă din alimente și generează căldură. Acest tip de radiație nu are capacitatea de a afecta ADN-ul. Organizații internaționale precum World Health Organization și National Cancer Institute arată că nu există dovezi care să lege încălzirea alimentelor la microunde de apariția cancerului.

Cum funcționează cuptoarele cu microunde

Cuptoarele cu microunde emit unde radio cu o frecvență de aproximativ 2,45 GHz. Acestea pătrund în alimente și determină moleculele polare, în special apa, să vibreze rapid, producând căldură prin frecare moleculară, un proces cunoscut sub numele de încălzire dielectrică.

Spre deosebire de radiațiile ionizante, precum razele X sau ultravioletele, microundele nu pot rupe legături chimice și nu pot modifica structura atomică a alimentelor. Alimentele nu devin radioactive, iar energia dispare imediat ce aparatul este oprit.

Agențiile de reglementare, inclusiv Food and Drug Administration, impun standarde stricte de siguranță pentru cuptoarele cu microunde, astfel încât eventualele scurgeri de radiații să fie mult sub pragurile considerate periculoase.

Mituri frecvente și ce spun studiile

Un mit des întâlnit susține că radiațiile cuptorului ar pătrunde în alimente „ca razele X” și ar provoca mutații genetice. În realitate, energia microundelor este insuficientă pentru a produce astfel de efecte. Analizele publicate în baze de date științifice nu au identificat activitate genotoxică sau creșteri ale markerilor de cancer asociate utilizării casnice a cuptoarelor cu microunde.

Un alt mit afirmă că alimentele încălzite la microunde devin toxice sau radioactive. Specialiștii explică faptul că microundele produc doar încălzire, fără reacții nucleare sau modificări de izotopi. Studiile care au analizat contaminanții alimentari arată că profilul chimic al alimentelor încălzite la microunde este similar cu cel rezultat prin metode clasice de gătire.

De asemenea, nu există dovezi că utilizarea zilnică ar duce la un risc cumulativ de cancer. Studiile epidemiologice de tip caz-control, care au inclus mii de participanți, nu au găsit diferențe semnificative între utilizatorii de microunde și cei care nu folosesc aceste aparate.

În ceea ce privește pierderea nutrienților, datele arată că toate metodele de gătire implică un anumit grad de degradare termică. Microundele, prin timpi mai scurți de gătire și retenția de umiditate, pot conserva mai bine unele vitamine sensibile decât fierberea îndelungată. Nu au fost identificați compuși specifici microundelor care să fie cancerigeni.

Temerile legate de eventuale scurgeri de radiații sunt, la rândul lor, nefondate. Testele de conformitate impun limite clare, iar măsurătorile arată niveluri comparabile cu radiația de fond.

Acrilamida, un aspect de luat în calcul

Un subiect distinct îl reprezintă acrilamida, substanță clasificată drept „probabil cancerigenă pentru om” de către International Agency for Research on Cancer. Aceasta se formează în alimentele bogate în amidon atunci când sunt încălzite la temperaturi ridicate, inclusiv la microunde, dacă timpul și puterea sunt mari.

Nivelurile de acrilamidă din alimentele preparate la microunde sunt comparabile sau chiar mai mici decât cele obținute prin prăjire sau coacere. Reducerea riscului ține de utilizarea unor setări de putere mai mică, timpi mai scurți și evitarea supraîncălzirii, recomandări valabile pentru orice metodă de gătire.

Consensul experților

Organizațiile medicale și de sănătate publică sunt de acord că utilizarea cuptoarelor cu microunde este sigură. World Health Organization afirmă că microundele nu prezintă riscuri pentru sănătate atunci când sunt folosite conform instrucțiunilor, iar poziții similare sunt susținute de American Cancer Society și National Cancer Institute.

Recomandări pentru utilizare sigură

Specialiștii recomandă folosirea exclusivă a recipientelor marcate ca fiind sigure pentru microunde, amestecarea alimentelor în timpul încălzirii pentru o distribuție uniformă a căldurii și evitarea supraîncălzirii, mai ales în cazul alimentelor bogate în amidon. Aceste măsuri țin de bune practici generale de gătire, nu de riscuri specifice microundelor.