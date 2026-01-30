Trucuri pentru a pregăti popcorn acasă, fie la tigaie, pe aragaz, fie la microunde / Preparat corect, cu puțin ulei și fără adaosuri inutile, poate fi o gustare echilibrată pentru o seară „de film”

Serile de iarnă petrecute în casă, cu un film sau un serial, cer gustări ușor de pregătit, care să nu încarce inutil meniul. Popcornul făcut acasă rămâne una dintre cele mai la îndemână opțiuni, mai ales pentru cei care caută ceva mai puțin caloric decât chipsurile sau alte snackuri procesate. Preparat corect, cu puțin ulei și fără adaosuri inutile, poate fi o gustare echilibrată pentru o seară petrecută pe canapea.

Cunoscut mai ales ca însoțitor al filmelor la cinema, popcornul funcționează la fel de bine și acasă, în sezonul rece, când tentația de a ronțăi ceva cald este mai mare. Avantajul major al popcornului de casă este controlul asupra ingredientelor și al cantității de grăsime folosite, notează abc.es.

Ingrediente

150 g porumb pentru floricele

60 ml ulei de măsline

Sare, aproximativ 2 g

Pentru patru porții, costul este redus, iar valoarea energetică ajunge la aproximativ 350 kcal la 100 g, în funcție de cantitatea de ulei și de condimentele adăugate.

Cum se face popcornul la tigaie

Se alege o tigaie largă, cu capac. Uleiul se încălzește la foc mediu spre mare. Când este bine încins, fără să fumege, se adaugă porumbul, distribuit uniform. Tigaia se acoperă, iar după primele pocnituri focul se reduce la mediu.

Floricelele se lasă pe foc până când sunetul exploziilor aproape dispare, mișcând ușor tigaia din când în când. Se oprește focul, se adaugă sarea după gust și se îndepărtează boabele neexpandate. Popcornul se servește imediat.

Cum se face popcornul la microunde

Popcornul poate fi preparat și la microunde, într-un recipient special sau într-o pungă de hârtie groasă. Porumbul se amestecă cu uleiul și sarea, apoi se acoperă vasul sau se pliază bine punga.

Prepararea se face la putere maximă, aproximativ două minute, în funcție de aparat. La microunde de 900 W, timpul este suficient, iar la 600 W poate fi necesar încă un minut. Este normal să rămână câteva boabe neexpandate.

Idei de asezonare pentru sezonul rece

Pentru o variantă sărată, se pot adăuga la final condimente precum piper, boia dulce sau puțin cimbru uscat. În varianta dulce, un strop de scorțișoară sau puțin zahăr pudră pot transforma popcornul într-o gustare potrivită pentru iarnă.

Popcornul este cel mai bun consumat proaspăt. Păstrat într-un recipient ermetic, își menține textura una-două zile, după care începe să se înmoaie.