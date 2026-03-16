Bananele, avocado și alte alimente bogate în potasiu ar putea juca un rol important în reducerea riscului de boli cardiovasculare. Concluzia apare într-un studiu prezentat la conferința anuală a Societății Europene de Cardiologie, citat de The Telegraph.

Cercetători din Danemarca au analizat efectele unei diete bogate în potasiu la pacienți cu afecțiuni cardiace și au constatat că riscul de complicații și deces a scăzut cu aproape 25% în rândul celor care și-au crescut aportul acestui mineral. Specialiștii spun că reducerea consumului de sare și creșterea aportului de potasiu ar aduce beneficii pentru majoritatea oamenilor.

Studiul a inclus 1.200 de pacienți care aveau implantate defibrilatoare cardiace. Participanții au fost împărțiți în două grupuri: jumătate au primit îngrijirea standard, iar ceilalți au fost îndrumați să își crească nivelul de potasiu din alimentație.

Pacienților li s-a oferit o listă de alimente bogate în potasiu, printre care varză și sfeclă roșie, și li s-a recomandat să reducă consumul de alimente procesate și anumite tipuri de carne. O parte dintre participanți au primit și suplimente, iar altora li s-au administrat medicamente care ajută organismul să crească nivelul de potasiu.

După o perioadă medie de monitorizare de 40 de luni, pacienții care au avut un aport mai mare de potasiu au prezentat un risc cu 24% mai mic de spitalizare, insuficiență cardiacă sau deces.

Rezultatele completează cercetări publicate anterior în revista European Heart Journal, care au arătat că persoanele cu cel mai ridicat aport de potasiu în alimentație au un risc cu 13% mai mic de infarct.

Profesorul Jose Luis Merino, specialist în cardiologie la Spitalul Universitar La Paz din Madrid, a descris rezultatele drept importante.

„Pentru persoanele care au deja afecțiuni cardiace, rezultatele întăresc mesajul că electroliții precum potasiul nu sunt doar niște valori dintr-un test de laborator, ci pot influența direct supraviețuirea”, a spus medicul.

Medicul a subliniat că, atunci când este posibil, potasiul ar trebui obținut din alimente integrale, nu din suplimente.

„Puteți obține potasiu din fructe precum bananele, avocado sau sucul de portocale, dar, în mod interesant, există și alte alimente cu un conținut mai mare de potasiu, cum ar fi spanacul, cartofii copți și lintea”, a adăugat sursa citată.

Avertisment: „Nu încercați să creșteți aportul de potasiu prin suplimente”

La rândul său, dr. Sonya Babu-Narayan, director clinic al British Heart Foundation și medic cardiolog consultant, avertizează că suplimentele cu potasiu trebuie administrate doar la recomandarea medicului.