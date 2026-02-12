Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu Maramureş au identificat pe malul râului Someş, în vecinătatea oraşului Ulmeni, produse alimentare alterate care proveneau din Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), transmite Agerpres.

Instituţia a reacţionat după ce în mediul online au apărut imagini cu făină, paste făinoase, orez şi produse pentru igienă, aruncate pe malul stâng al râului Someş, unde funcţiona vechea balastieră a oraşului Ulmeni.

“S-a constatat existenţa unor depozitări de deşeuri pe malul stâng albia majoră râu Someş în oraşul Ulmeni, punct Furnicar judeţul Maramureş. (…) Făină, paste făinoase, orez şi produse pentru igienă – pastă de dinţi, periuţe de dinţi – aproximativ 0,5 metri cubi, precum şi alte tipuri de deşeuri menajere amestecate, deşeuri vegetale în alte trei amplasamente apropiate, suprafaţa afectată totală aproximativ 30 de metri pătraţi, cantitate totală aproximativ 10 metri cubi deşeuri. În timpul verificărilor efectuate în teren nu s-a putut identifica sursa acestora”, a precizat, într-o informare transmisă presei, comisarul şef al Gărzii de Mediu Maramureş, Marcela Chindriş.

Conform acesteia, primăria oraşului Ulmeni nu mai deţinea stocuri de ajutoare alimentare din anul 2023.

“Din documentele puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice şocale ale oraşului Ulmeni s-a constatat că acestea nu mai deţineau în stoc din anul 2023 pachete cu ajutoare alimentare în cadrul POAD 2018 -2021. La momentul controlului, UAT Oraş Ulmeni efectua lucrări de ecologizare, curăţare a amplasamentelor menţionate anterior, fiind asigurată trasabilitate eliminării / valorificării deşeurilor cu un operator autorizat. Au fost stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşului Ulmeni măsuri pentru salubrizarea amplasamentelor identificate cu depozitări necontrolate de deşeuri”, a mai precizat Marcela Chindriş.

Oraşul Ulmeni are peste 7.000 de locuitori, administrând şi satele Tohat, Arduzel, Chelinţa, Mânau, Someş-Uileac, Ţicău şi Vicea.