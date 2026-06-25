Multe persoane gândesc simplist și consideră că dacă au ajuns pe mâna unui chirurg plastician, perfecțiunea lor va fi asigurată de bisturiu. Teoretic așa este, doar că, mai departe, totul depinde de alimentația și stilul de viață al pacientului, atât în menținerea rezultatelor obținute în sala de operație, cât și în recuperarea post-intervenție.

Dr. Corina David-Itu, medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructive, a explicat, într-un interviu acordat G4Food, cum se pot menține, pe termen lung, rezultatele intervențiilor chirurgicale și cum ar trebuie să fie o alimentație echilibrată.

G4Food: Cât de mult influențează alimentația rezultatele procedurilor de remodelare corporală?

Dr. Corina David-Itu: Alimentația influențează într-o foarte mare măsură rezultatele procedurilor de remodelare corporală. Fie că vorbim despre liposucție, abdominoplastie, lifting fesier (BBL) sau alte intervenții de conturare corporală, rezultatele se mențin pe termen lung atât timp cât pacientul își păstrează o greutate stabilă.

În cazul unei creșteri în greutate după intervenție, organismul va continua să depoziteze grăsime. Chiar dacă zonele tratate prin liposucție conțin un număr redus de celule adipoase, acestea nu sunt eliminate complet. Celulele grase rămase au capacitatea de a-și mări volumul atunci când stochează exces de energie, ceea ce poate duce la modificarea progresivă a conturului corporal obținut prin intervenție. De aceea, o alimentație echilibrată, bogată în proteine de calitate, legume, fructe și grăsimi sănătoase, contribuie atât la o recuperare mai rapidă după procedură, cât și la menținerea rezultatelor estetice pe termen cât mai lung.

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G4Food: Dacă slăbesc sau mă îngraș după procedură, rezultatele se pot modifica?

Dr. Corina David-Itu: Da, rezultatele se pot modifica semnificativ atât în cazul creșterii în greutate, cât și în cazul unei scăderi ponderale importante. Fluctuațiile mari de greutate pot influența volumul și aspectul țesuturilor, afectând armonia conturului corporal obținut prin intervenție. În general, recomandăm ca procedurile de remodelare corporală să fie efectuate atunci când pacientul a ajuns la o greutate stabilă, pe care o poate menține fără eforturi extreme, printr-un stil de viață echilibrat și o alimentație normală și variată. Acest lucru oferă cele mai bune șanse pentru rezultate durabile și predictibile.

G4Food: Recomandați colaborarea cu un nutriționist pentru optimizarea rezultatelor estetice?

Dr. Corina David-Itu: Da, colaborarea cu un nutriționist poate fi extrem de benefică, mai ales înaintea unei intervenții estetice majore. Ideal este ca pacientul să atingă și să stabilizeze greutatea dorită înainte de operație, nu după aceasta. De exemplu, dacă o persoană intenționează să slăbească un număr mare de kilograme după intervenție, rezultatele obținute inițial pot fi afectate și mai greu de menținut. Un plan alimentar personalizat poate ajuta la atingerea unui echilibru metabolic și la crearea unor obiceiuri sănătoase care să susțină atât recuperarea, cât și menținerea rezultatelor pe termen lung.

G4Food: Ce obiceiuri alimentare ajută la menținerea rezultatelor pe termen lung?

Dr. Corina David-Itu: Cel mai important aspect este menținerea unei greutăți corporale stabile. Acest lucru poate fi realizat printr-o alimentație variată și echilibrată, bogată în fructe, legume, proteine de calitate, cereale integrale și surse sănătoase de grăsimi. De asemenea, este recomandată evitarea dietelor restrictive urmate de perioade de exces alimentar, deoarece fluctuațiile repetate de greutate pot afecta rezultatele estetice obținute. Adoptarea unor obiceiuri alimentare sustenabile, alături de activitate fizică regulată și o hidratare corespunzătoare, reprezintă cea mai bună strategie pentru păstrarea rezultatelor pe termen lung.