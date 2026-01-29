Peste 17.000 de tone de produse din carne, lapte şi miere au fost exportate din judeţul Alba către Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii (SUA) şi alte ţări în 2025, în același an fiind importate în judeţ peste 19.500 de tone, în special lapte şi produse lactate, potrivit unui comunicat de presă preluat de Agerpres.

Importurile sunt dominate de lapte și lactate

S-au exportat mai mult decât s-a importat în ceea ce priveşte produsele din carne şi miere, în schimb s-au importat mult lapte şi alte produse lactate.

“În anul 2025, unităţile din industria alimentară din judeţul Alba au exportat peste 16.000 de tone de produse de origine animală, respectiv produse din carne, lapte şi produse lactate, precum şi miere, atât în state membre ale Uniunii Europene, cât şi în ţări terţe, precum Republica Moldova, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii, Israel, Japonia sau Australia”, se menţionează în comunicat.

De exemplu, anul trecut, unităţile de industrie alimentară din judeţul Alba au exportat 15.693 tone de produse din carne, în Polonia, Spania, Austria, Belgia, Germania, Italia, Regatul Unit, Norvegia, Lituania, Danemarca, Olanda şi Cipru. În ţări ca Cipru, Germania, Spania, Ungaria, Belgia, Republica Moldova, Irlanda, Franţa şi SUA au ajuns 423 de tone de lapte şi produse lactate. O cantitate de 921 de tone de miere a fost exportată în SUA, Israel, Japonia, Australia, Canada, Germania, Olanda, Italia şi Belgia.

“Totodată, în unităţile de industrie alimentară din judeţul Alba au intrat, prin schimburi intracomunitare şi din ţări terţe, următoarele cantităţi de produse de origine animală: produse din carne – 2.759 de tone, importate din Bulgaria, Polonia şi Spania; lapte şi produse lactate – 16.009 tone, provenite din Franţa, Ungaria, Olanda, Slovenia, Croaţia, Germania, Cehia, Italia, Republica Moldova, Polonia, Spania, Irlanda, Lituania, Ucraina şi China; miere – 788 de tone, aduse din Ucraina şi China”, precizează DSVSA Alba.

Tot anul trecut, din judeţul Alba au fost exportate 9.884 de bovine către Israel şi 82.287 de păsări către Ungaria şi Polonia.

În acelaşi timp, au fost importate 1.438.619 de păsări din Ungaria, Cehia, Bulgaria şi Italia, precum şi 1.328 de porci din Ungaria.