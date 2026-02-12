Anul trecut au fost înfiinţate şase puncte gastronomice locale, dublu faţă de 2024, în prezent numărul total al acestora fiind de 34, majoritatea în zona Munţilor Apuseni, potrivit unui comunicat transmis joi, AGERPRES, de Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Alba, transmite Agerpres.

“Numărul punctelor gastronomice locale din judeţul Alba este în creştere de la un an la altul. În prezent, sunt înregistrate 34 de astfel de unităţi, după ce, anul trecut, au fost înfiinţate şase puncte gastronomice locale, dublu faţă de anul 2024, când au fost înregistrate trei unităţi. Primele puncte gastronomice locale din judeţul Alba au fost înregistrate în anul 2019”, se menţionează în comunicat.

Potrivit DSVSA Alba, majoritatea acestora sunt situate în zona Munţilor Apuseni, în comunele Albac, Arieşeni, Gârda, Roşia Montană, Rimetea, Bucium, Almaşu Mare, Poşaga, Ponor, Horea, Vadu Moţilor, precum şi în sate aparţinătoare oraşelor Câmpeni, Zlatna şi Baia de Arieş.

De exemplu, în Arieşeni, Roşia Montană şi Rimetea funcţionează câte trei astfel de puncte.

Totodată, puncte gastronomice locale funcţionează şi în alte zone ale judeţului Alba, precum Ohaba, Vinţu de Jos, Ceru Băcăinţi, Galda de Jos şi Pianu, dar şi la Săsciori şi Luncile Prigoanei.

Punctul gastronomic local este o unitate de valorificare a producţiei primare locale, situată într-o localitate rurală, în cadrul căreia se prepară şi se servesc produse alimentare, după reţete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 15 persoane simultan.

Produsele alimentare din oferta punctului gastronomic local sunt obţinute din materii prime disponibile pe plan local, provenite în principal din producţia primară a exploataţiei proprii sau de la producători, pescari, vânători, culegători şi colectori de produse forestiere nelemnoase.

“Punctul gastronomic local poate funcţiona în incinte existente în locuinţe particulare, ferme agricole, amenajări piscicole, stâne, stupine, crame, adăposturi pescăreşti, fonduri de vânătoare, crescătorii de vânat, complexe de vânătoare, centre de colectare a ciupercilor şi fructelor de pădure, centre de colectare a vânatului, ocoale silvice, mănăstiri, precum şi în alte construcţii şi amenajări dintr-o localitate rurală”, se mai arată în comunicatul DSVSA, în care se precizează că instituţia sprijină persoanele care doresc să îşi deschidă o afacere în domeniul alimentar, inclusiv un punct gastronomic local.