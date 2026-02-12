Ministerul Sănătății din Franța a raportat miercuri decesul unui al treilea sugar după consumul de lapte praf retras de pe piață din cauza suspiciunilor de contaminare. Totuși, autoritățile franceze au explicat că, până în prezent, nu a fost demonstrată o legătură directă între cele două evenimente.

„Până astăzi, nicio legătură de cauzalitate nu a fost stabilită științific” și „investigațiile judiciare privind aceste raportări sunt în curs”, au explicat autoritățile, adăugând că au avut loc, de asemenea, 14 spitalizări de bebeluși care, probabil sau sigur, au consumat laptele retras, scrie ABC.

Contextul crizei internaționale

Cazul laptelui praf, care a afectat mai multe țări din întreaga lume, a început la mijlocul lunii decembrie, când Nestlé a retras zeci de loturi de lapte praf în aproximativ 60 de țări din cauza prezenței potențiale a toxinei cereulidă. Ulterior, au fost retrase și loturi aparținând brandurilor Danone, Lactalis și altor mărci mai mici.

Nestlé a început retragerea mărcilor Guigoz și Nidal acum câteva săptămâni, din cauza posibilei prezențe a bacteriei Bacillus cereus. În plus, la începutul lunii februarie, autoritățile europene au redus pragurile tolerate pentru toxina cereulidă, provocând un nou val de retrageri, deoarece această toxină poate cauza vărsături extrem de periculoase pentru sugari.

Situația în Europa

Franța este singura țară europeană care a înregistrat decese în urma unui consum confirmat al laptelui vizat. Alte țări au raportat spitalizări multiple, de exemplu, în Marea Britanie s-au înregistrat aproximativ 30 de cazuri, însă nici aici nu a fost stabilită încă o relație certă de cauză-efect.