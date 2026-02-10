Exporturile franceze de vin şi băuturi spirtoase au scăzut anul trecut, pentru al treilea an consecutiv, afectate de tarifele vamale americane şi taxele antidumping impuse de China, iar perspectivele rămân dificile, a anunţat marţi Federaţia exportatorilor francezi de vinuri şi băuturi spirtoase (FEVS), transmite Reuters.

Potrivit cifrelor FEVS, valoarea exporturilor franceze de vinuri şi băuturi spirtoase a scăzut anul trecut cu 8%, până la 14,3 miliarde de euro (17,03 miliarde de dolari), în timp ce în termeni de volum s-a înregistrat un declin de 3%, până la 168 de milioane de cutii, deoarece barierele comerciale americane şi chineze au afectat cererea.

Din 2022 şi până în prezent, exporturile franceze de vinuri şi băuturi spirtoase au scăzut cu 17% în valoare şi au trecut de pe locul doi pe locul trei în topul celor mai importante produse exportate de Franţa, după industria aerospaţială şi produse cosmetice, pe măsură ce tensiunile comerciale s-au intensificat.

Privind în perspectivă, preşedintele FEVS, Gabriel Picard, a declarat că sectorul ar trebui să beneficieze de noile acorduri comerciale încheiate de Uniunea Europeană cu India şi cu blocul Mercosur, unde cererea este în creştere, deşi 2026 ar putea rămâne dificil fără o îmbunătăţire a accesului pe piaţă.

Tarife impuse de SUA

Anul trecut, tarifele mai mari impuse exporturilor către Statele Unite precum şi ameninţările cu taxe şi mai mari, de până la 200%, au afectat cererea, în special în a doua jumătate a anului, vânzările reducându-se cu 21%, până la trei miliarde de euro, în timp ce volumele au scăzut sub 30 de milioane de cutii.

“Există un declin concret în Statele Unite şi corecţia volumelor s-ar putea să nu fi fost suficientă, am putea să vedem o altă corecţie a volumelor în 2026”, a declarat Gabriel Picard pentru Reuters, înainte de salonul “Wine Paris”.

Vânzările către China au scăzut cu 20%, până la 767 de milioane de euro în 2025, deoarece taxele antidumping au redus drastic transporturile de coniac, armagnac şi alte băuturi spirtoase pe bază de vin, a informat FEVS.

Exporturile de coniac, băutura spirtoasă emblematică a Franţei, au scăzut cu 15% în volum şi 24% în valoare, coniacul devenind una dintre principalele victime ale escaladării tensiunilor comerciale.

“Tensiunile geopolitice dintre Franţa şi China au marcat sfârşitul coniacului în China. A opri ceva nu durează mult, dar reconstrucţia are nevoie de mult timp”, a spus Picard.

În interiorul Europei, exporturile franceze de vinuri şi băuturi spirtoase s-au menţinut în general stabile, la 4,1 miliarde de euro, graţie rezilienţei unor pieţe precum Marea Britanie, unde volumele au crescut cu 3% în pofida presiunii fiscale, a precizat FEVS.

De asemenea, vânzările către Africa de Sud au crescut cu 22%, ajungând la 182 de milioane de euro, în timp ce exporturile spre Vietnam, Filipine şi Australia au demonstrat şi ele un impuls puternic, oferind opţiuni de diversificare pe măsură ce pieţele tradiţionale s-au contractat.