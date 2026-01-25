Culturile agricole se vor afla predominant în starea de repaus vegetativ pe tot teritoriul agricol, în condiţiile în care, în următoarele zile, va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obişnuit la nivelul întregii ţări, potrivit prognozei agrometeorologice emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres.

În cultura grâului de toamnă, gradul de aprovizionare cu apă a solului pe profilul 0-100 centimetri va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în majoritatea regiunilor. Deficite moderate de umiditate în sol se vor înregistra izolat în nord-vestul Banatului şi vestul Crişanei.

“În condiţiile agrometeorologice menţionate, culturile agricole se vor afla predominant în starea de repaus vegetativ, pe întreg teritoriul agricol. De asemenea, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor se va menţine bună şi medie în culturile înfiinţate în epoca optimă, respectiv medie şi slabă în semănăturile de toamnă efectuate tardiv, precum şi pe terenurile unde plantele au fost afectate de temperaturile scăzute înregistrate în intervalele precedente”, spune ANM.

Culturile de orz şi grâu de toamnă vor parcurge răsărirea, apariţia frunzei a treia şi înfrăţirea (10-100%), la nivelul întregii ţări.

În funcţie de data semănatului şi condiţiile pedoclimatice, rapiţa va parcurge faza de formare a rozetei de frunze (6-12 frunze), în cea mai mare parte a regiunilor agricole, iar la speciile pomicole şi viticole se va înregistra stadiul de repaus biologic, în majoritatea plantaţiilor.

Lucrările agricole în câmp (arături, fertilizări, lucrări de întreţinere în vii şi livezi etc.) se vor desfăşura pe ansamblu în bune condiţii, acestea fiind sistate temporar doar în zilele cu precipitaţii.

Specialiştii ANM vin cu o serie de recomandări de specialitate: efectuarea lucrărilor de întreţinere în plantaţiile pomicole şi viticole; controlul biologic sistematic pentru determinarea viabilităţii plantelor la culturile de toamnă, precum şi a mugurilor de rod la pomii fructiferi şi viţa-de-vie; transportul îngrăşămintelor organice în câmp.

Potrivit prognozei emisă de ANM, până pe 30 ianuarie 2026, va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obişnuit, la nivelul întregii ţări. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între -4 – 11 grade, mai ridicată cu 1 – 10 grade comparativ cu normele climatologice, în toate zonele de cultură.

Temperatura maximă a aerului va fi cuprinsă între -2 şi 14 grade, pe întreg teritoriul agricol.

Temperatura minimă a aerului se va încadra între -5 şi 8 grade în toată ţara, local producându-se îngheţ la sol.

Se întrevăd precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare) în majoritatea zonelor de cultură, acestea fiind însoţite de intensificări ale vântului, iar local cantităţile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol. De asemenea, vor fi condiţii de producere a ceţii, adaugă ANM.