Schimbările climatice pun o presiune tot mai mare asupra agriculturii globale. Seceta, temperaturile extreme și imprevizibilitatea precipitațiilor obligă fermierii să caute soluții noi pentru a menține producția și a proteja resursele naturale. În acest context, agri-biotehnologia devine un aliat esențial, notează Euronews.

Un exemplu relevant vine din Franța, unde startup-ul Elicit Plant a dezvoltat soluții inovatoare care ajută culturile agricole să utilizeze apa mai eficient, crescându-le reziliența în fața stresului hidric.

Fitosterolii, cheia adaptării plantelor la stres

La baza tehnologiei se află fitosterolii, molecule naturale prezente în toate plantele. Acestea joacă un rol crucial în reglarea schimburilor la nivel celular și ajută plantele să răspundă mai bine la condiții dificile, precum lipsa apei.

Prin aplicarea biostimulatorilor pe bază de fitosteroli, plantele își optimizează procesele fiziologice, reduc pierderile de apă și își mențin performanța chiar și în condiții de secetă.

Rezultate concrete în câmp

Testele realizate în condiții reale de cultură arată rezultate promițătoare. Potrivit cercetătorilor companiei, porumbul tratat cu soluțiile Elicit Plant consumă, în medie, cu 20% mai puțină apă decât cel netratat, fără a compromite dezvoltarea plantei sau randamentul. Produsele sunt utilizate pe culturi importante la nivel global, precum porumb, soia, floarea soarelui și alte cereale.

De la laborator la fermă

Unul dintre punctele forte ale organizației franceze este capacitatea de a transforma rapid cercetarea științifică în aplicații practice. Sediul companiei este atât centru de cercetare, cât și spațiu de testare și producție, unde o echipă internațională de specialiști colaborează pentru a accelera transferul tehnologiei către fermieri.

Cadrul legal și oportunitățile europene

Biostimulatorii au devenit oficial reglementați la nivel european din 2022, iar compania menționată se numără printre primele care au obținut autorizație UE unică, valabilă în toate statele membre. Acest lucru facilitează accesul fermierilor europeni la soluții inovatoare și sustenabile.

Într-o lume în care apa devine o resursă tot mai limitată, capacitatea de a produce mai mult cu mai puțin nu mai este un avantaj competitiv, ci o necesitate. Exemplul de față demonstrează că biotehnologia poate juca un rol decisiv în construirea unei agriculturi mai reziliente, mai eficiente și mai adaptate provocărilor climatice.