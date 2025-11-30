Agricultura îşi menţine contribuţia de aproximativ 4-5% la PIB, în 2025, rezultă din „Cartea albă a agriculturii” / În acest sector lucrează 18-20% din populaţia activă, față de doar 4% media UE

Agricultura îşi menţine contribuţia cu aproximativ 4-5% la Produsul Intern Brut (PIB), în 2025, iar dacă se iau în calcul şi industria alimentară, procesarea şi sectoarele conexe, contribuţia totală depăşeşte 10% din economia naţională, relevă ”Carta Albă a agriculturii”, lansată recent de IMM România, transmite Agerpres.

“Agricultura ocupă un loc central în economia României, reprezentând un sector strategic, atât prin contribuţia sa la securitatea alimentară naţională, cât şi prin rolul său în dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale. Cu o tradiţie agricolă îndelungată şi resurse naturale semnificative, România dispune de peste 13,3 milioane de hectare de teren agricol, dintre care aproximativ 8,3 milioane de hectare sunt teren arabil, ceea ce o plasează pe locul al şaselea în Uniunea Europeană după Franţa, Spania, Germania, Polonia şi Italia. În 2025, agricultura continuă să contribuie cu aproximativ 4-5% la Produsul Intern Brut (PIB), iar dacă se iau în calcul şi industria alimentară, procesarea şi sectoarele conexe, contribuţia totală depăşeşte 10% din economia naţională”, menţionează autorii lucrării.

Totodată, circa 18-20% din populaţia activă lucrează în agricultură, o pondere semnificativ mai mare decât media Uniunii Europene – aproximativ 4%. Această cifră confirmă dependenţa socio-economică majoră a mediului rural de activităţile agricole, dar şi necesitatea creşterii productivităţii prin investiţii în mecanizare, digitalizare şi formare profesională.

Pe plan salarial, venitul mediu net în agricultură a fost de aproximativ 3.931 lei în 2024, în creştere faţă de anii anteriori, dar cu circa 20-25% mai mic decât media naţională.

Valoarea totală a producţiei agricole româneşti a fost estimată la peste 22 miliarde euro în 2023, conform datelor Eurostat, menţinând România pe locul 7 în Uniunea Europeană din punct de vedere al volumului economic generat. În ciuda acestor rezultate, nivelul de productivitate rămâne sub media europeană, ca urmare a fragmentării terenurilor, a utilizării reduse a tehnologiilor moderne şi a vulnerabilităţii crescute la schimbările climatice.

Un motor pentru exporturi

Agricultura reprezintă unul dintre principalele motoare ale exporturilor româneşti. România este un exportator regional important de cereale, oleaginoase şi produse agroalimentare, având o balanţă comercială pozitivă în acest sector. Principalele produse exportate sunt grâul, porumbul şi floarea-soarelui, care ajung în ţări din Uniunea Europeană, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, se arată în cercetare.

Totodată, industria alimentară procesatoare contribuie tot mai mult la creşterea valorii adăugate prin produse finite competitive, precum uleiurile vegetale, vinurile şi produsele lactate.

“Politica agricolă naţională este strâns aliniată la Politica Agricolă Comună (PAC) a Uniunii Europene, care oferă sprijin prin plăţi directe şi programe de dezvoltare rurală. Prin Planul Strategic PAC 2023-2027, România beneficiază de peste 15,8 miliarde euro alocaţi pentru modernizarea fermelor, tranziţia către o agricultură verde şi digitalizată, formarea profesională şi sprijinirea tinerilor fermieri. La nivel naţional, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) continuă să joace un rol esenţial în finanţarea infrastructurii rurale, modernizarea exploataţiilor şi dezvoltarea antreprenoriatului agricol. Totuşi, birocraţia ridicată, întârzierile administrative şi complexitatea procesului de aplicare rămân obstacole importante pentru mulţi beneficiari, în special pentru fermele mici şi medii”, atrag atenţia specialiştii IMM România.

Potrivit acestora, agricultura românească se află într-un proces de tranziţie structurală, între modelul tradiţional şi cel modern, competitiv şi digital. În această etapă, se conturează atât provocări majore, cât şi oportunităţi reale de dezvoltare.

Principalele provocări pentru agricultura actuală

La capitolul provocări principale, autorii “Cartei Albe a agriculturii” menţionează fragmentarea excesivă a terenurilor şi lipsa asocierii între fermieri; infrastructura rurală deficitară şi accesul dificil la pieţe; finanţarea insuficientă şi accesul limitat la credite; efectele tot mai puternice ale schimbărilor climatice asupra producţiei; lipsa competenţelor digitale şi tehnologice în mediul rural.

În ceea ce priveşte oportunităţile de dezvoltare, autorii fac referire la modernizarea fermelor prin digitalizare, mecanizare şi inovaţie tehnologică; creşterea sectorului de agricultură ecologică, în concordanţă cu obiectivele Pactului Verde European; valorificarea fondurilor europene pentru tranziţia verde şi digitală; dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare şi consolidarea pieţelor locale; stimularea cooperativelor şi a asocierilor agricole, care pot genera economii de scară şi o poziţie competitivă mai puternică.

“În 2025, agricultura României se defineşte printr-un potenţial agricol excepţional, dar şi printr-un set complex de provocări structurale. Deşi sectorul se confruntă cu vulnerabilităţi legate de climă, fragmentare şi accesul limitat la finanţare, direcţia generală este una de transformare şi profesionalizare. Prin investiţii în infrastructură, digitalizare şi formarea resursei umane, agricultura românească poate deveni un vector strategic al economiei naţionale, capabil să contribuie nu doar la creşterea PIB-ului, ci şi la revitalizarea zonelor rurale şi la consolidarea securităţii alimentare a României şi a Uniunii Europene”, se mai arată în lucrarea realizată de IMM România.

Cercetarea a fost realizată în anul 2024 prin intermediul unei investigaţii pe bază de chestionar aplicat unui număr de 439 de întreprinderi – micro, mici şi mijlocii – din toate regiunile de dezvoltare ale României şi din toate categoriile de vârstă. Eşantionul selectat este considerat reprezentativ pentru sectorul IMM-urilor agricole din România, oferind o bază solidă pentru formularea de concluzii şi recomandări privind starea actuală a agriculturii.

Chestionarele au fost completate în principal de antreprenori şi manageri activi în domeniul agricol, acoperind ramuri diverse – de la producţia vegetală şi zootehnie până la servicii conexe şi prelucrarea produselor agricole. Cercetarea a urmărit identificarea principalelor tendinţe din sector, evaluarea accesului la finanţare, digitalizare, resurse umane, riscuri şi politici publice.

Distribuţia geografică a eşantionului asigură o acoperire echilibrată a celor opt regiuni de dezvoltare, reflectând specificul regional al agriculturii româneşti şi diferenţele de structură economică dintre zone. Astfel, cercetarea oferă o imagine detaliată asupra realităţilor din teren şi permite analiza comparativă între regiuni, categorii de întreprinderi şi dimensiunea afacerilor.