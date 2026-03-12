Milioane de ouă de la trei mari ferme de găini, miere de la aproximativ 2.300 de familii de albine, fructe din livezi ce se întind pe mai mult de 500 de hectare, legume şi cereale, porumb şi floarea soarelui, sunt principalele produse ecologice pentru care fermierii din judeţ au obţinut certificare, a informat, joi, şeful Direcţiei Agricole Judeţene (DAJ) Olt, Ion Drăgoi, transmite Agerpres.

„În judeţul Olt avem agricultură ecologică pe o suprafaţă totală de 12.276 de hectare de teren. Avem pe teren arabil grâu, porumb, sorg, floarea soarelui, soia, mazăre, lucernă, în total 6.407 de hectare, trebuie precizat că predomină grâul. Mai avem livezi, circa 500 de hectare cu meri, pruni, cireşi, arbuşti fructiferi şi vii. Sunt certificate şi două hectare cu legume, la Izbiceni şi Găneasa, este vorba de legume cultivate în câmp. Sunt şi pajişti permanente în această categorie, a agriculturii ecologice, avem 5.364 de hectare de pajişti. Mai avem în judeţ şi trei ferme de găini ouătoare la Leleasca, Strejeşti şi Curtişoara, cu un total de 89.600 de găini. În judeţ se produce şi miere ecologică, sunt 2.275 familii de albine”, a declarat Ion Drăgoi.

El a adăugat că agricultura ecologică înseamnă pentru fermieri mai multe riscuri, un proces de conversie de câţiva ani şi costuri mai mari şi, de aceea, nu s-a extins mai mult.

„O cultură ecologică durează cinci ani, trei ani trebuie să o ţin în conversie, după aceea trebuie menţinută încă doi ani, pentru că sunt nişte fonduri care se primesc şi, dacă nu sunt respectate aceste condiţii, aceşti bani trebuie daţi înapoi de fermieri. Dar problema cea mai mare e că nu este piaţă pentru produsele ecologice, spre exemplu la grâu, cine ia grâul cu 5 lei pe kilogram în loc de 80 de bani pe kilogram?”, a mai spus Drăgoi.

- articolul continuă mai jos -

Pentru acest tip de agricultură, fermierii primesc subvenţii mai mari, însă acestea nu sunt îndeajuns încât să compenseze producţia mică şi mai ales riscul de a nu vinde la un preţ care să facă rentabilă activitatea.