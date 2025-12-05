În primele zece luni ale anului, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de aceeași perioadă din 2024, atât ca serie brută cu 1,0%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate: cu 1,5%, arată datele Institutului Național de Statistică, citate de Economedia.
Octombrie 2025 comparativ cu septembrie 2025
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna octombrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 0,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-5,3%) și la vânzările de produse nealimentare (-0,4%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au crescut cu 1,8%. Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut, pe ansamblu, în luna octombrie 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 1,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-1,0%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,9%) și la vânzările de produse nealimentare (-0,4%).
Octombrie 2025 comparativ cu octombrie 2024
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna octombrie 2025, comparativ cu luna octombrie 2024, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,9%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-4,0%) și la vânzările de produse nealimentare (-3,2%). Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna octombrie 2025, comparativ cu luna octombrie 2024, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,0%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,9%) şi la vânzările de produse nealimentare (-2,2%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 3,4%.
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1.I-31.X.2025, comparativ cu perioada 1.I-31.X.2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 1,0%, datorită creşterilor vânzărilor de produse nealimentare (+3,2%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+1,9%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 2,4%. Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-31.X.2025, comparativ cu perioada 1.I-31.X.2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 1,5%, datorită creşterilor vânzărilor de produse nealimentare (+4,2%) și comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+3,0%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 1,8%.