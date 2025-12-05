În primele zece luni ale anului, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de aceeași perioadă din 2024, atât ca serie brută cu 1,0%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate: cu 1,5%, arată datele Institutului Național de Statistică, citate de Economedia.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -