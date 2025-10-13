Accesul la alimente la prețuri accesibile ocupă un loc important pe agenda lui Zohran Mamdani, candidatul stângii la alegerile de primar al NY, de pe 4 noiembrie. „Mâncarea face parte din limbajul pe care îl folosește pentru a face politica sa cu adevărat accesibilă”

Zohran Mamdani, candidatul cotat cu cele mai mari șanse la fotoliul de primar al orașului New York programate peste trei săptămâni, a integrat în discursul de campanie tema nevoii de alimente la prețuri mai accesibile. El a transformat practic în temă electorală pasiunea sa cunoscută pentru gastronomie: de la conferințe de presă ținute în restaurante, până la lupta pentru temperarea prețurilor, scrie suplimentul gastronomic al ziarului La Repubblica.

Candidatul socialist în vârstă de 33 de ani, favorit pentru funcția de viitor primar al celei mai mari metropole americane, a devenit brusc unul dintre cele mai cunoscute figuri ale politicii americane, în opoziție cu elitismul de tip nou al administrației Trump, iar în ultimele luni își folosește pasiunea pentru gastronomie pentru a-și orienta agenda și a-și răspândi mesajul.

Supermarketuri în proprietatea primăriei

De exemplu, propune deschiderea unui supermarket controlat de primărie în fiecare dintre cele cinci districte ale metropolei, pentru a face ingredientele mai accesibile. „Rețeaua de supermarketuri deținute de municipalitate se va concentra pe menținerea prețurilor scăzute, nu pe profit. Fără să plătească chirie sau impozite pe proprietate, vor reduce costurile generale și vor transfera acest tip de economii către consumatori”, se explică pe site-ul campaniei lui Mamdani.

Potrivit explicațiilor acestuia, aceste unități comerciale „vor vinde la prețurile angro cu care cumpără alimentele, vor centraliza depozitarea și distribuția și vor colabora cu cartierele locale pentru aprovizionarea cu produse”.

Propunerea sa stârnește numeroase critici, în primul rând din partea lanțurilor de supermarketuri, dar echipa de campanie încearcă să le tempereze. „Nu este o mișcare împotriva proprietarilor de supermarketuri sau de magazine alimentare. Este ceva ce poate fi folosit împreună, pentru a spori competitivitatea, așa cum s-a mai văzut în trecut cu astfel de opțiuni publice”, replică echipa candidatului la primărie.

Tema mâncării domină și campania de pe rețelele sociale

Și campania sa pe rețelele sociale, căreia i se atribuie mare parte din succes, se concentrează adesea pe mâncare: în postări cu sute de mii de vizualizări, și-a construit mesajul central – acela de a face orașul mai accesibil – în jurul unor repere foarte bine definite legate de alimentație, precum creșterea prețului la carnea de pui sau la orezul halal, pe care îl consumă comunitatea musulmană.

Modul în care se referă la mâncare „atât la nivel personal, cât și politic, și abilitatea sa de a face acest lucru, sunt probabil neobișnuite, dacă nu chiar complet noi”, subliniază Grant Davis Reeher, profesor de științe politice la Universitatea Syracuse. Strategul politic democrat Adam Bozzi adaugă că mâncarea este „parte din limbajul pe care îl folosește pentru a face politica sa cu adevărat accesibilă”.

Atenția lui Mamdani asupra street food-ului și a restaurantelor de cartier cu prețuri populare face parte dintr-o strategie mai amplă: aceea de a se prezenta ca un om obișnuit, cu care oamenii se pot identifica. El leagă de mâncare însăși identitatea sa de newyorkez, amintind de ceaiul chai cu cardamom și un amestec de gustări sărate numit chevdo, pe care mama lui, regizoarea Mira Nair, i le servea când familia locuia în Morningside Heights, sau preparatele numite momo, un fel de colțunași originari din Nepal și Tibet, pe care le mânca la prânz în Jackson Heights, pe vremea când lucra ca expert în locuințe.

Pe parcursul campaniei, dialogurile cu locuitorii orașului se concentrează mult pe ceea ce mănâncă. De exemplu, despre faptul că celebra felie de pizza newyorkeză de 1 dolar nu mai costă de mult 1 dolar. „Mâncarea este o modalitate foarte rapidă de a înțelege creșterea costului vieții, pentru că oamenii își amintesc mereu cât costau alimentele de bază”, crede el.