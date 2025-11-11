Creșterea costului vieții și fragmentarea pieței alimentare amenință modelul francez bazat pe accesul egal la hrană. Este concluzia unui nou studiu realizat de think tank-ul de dezvoltare durabilă IDDRI. Analiza arată că, la câțiva ani după explozia prețurilor alimentare la nivel european, provocată de războiul din Ucraina, accesul la alimente sănătoase și accesibile rămâne o provocare majoră în Franța, arată Euractiv.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Studiul subliniază apariția unei piețe divizate. Pe de o parte, produse premium orientate spre sănătate și mediu, iar pe de alta, variante ieftine, cu valoare nutritivă redusă. Această polarizare accentuează diferențele sociale și fragilizează ceea ce autorii numesc „pactul alimentar” al Franței. Documentul promitea ca fiecare cetățean să aibă acces la hrană sigură și de calitate.

Scumpiri accelerate

În perioada 1990–2010, creșterea anuală a prețurilor alimentelor în Franța era sub 2%. Între 2020 și 2024, însă, media a urcat la 6% pe an. În 2023, prețurile produselor alimentare au fost cu 10% mai mari decât media europeană.

IDDRI avertizează că tendința ascendentă va continua, fiind alimentată de factori structurali precum schimbările climatice, bolile animale, crizele sanitare și costurile energetice. În paralel, sărăcia alimentară se adâncește, afectând tot mai multe familii cu venituri medii sau mici.

„Creșterea prețurilor și polarizarea pieței amenință echilibrul social construit în jurul ideii că mâncarea sigură și sănătoasă trebuie să fie accesibilă tuturor”, se arată în raport.

O problemă la scară europeană

Tendințe similare sunt observate în întreaga Uniune Europeană, deși cauzele diferă de la o țară la alta. În Marea Britanie, Austria și mai multe state din Europa de Est, consumatorii se confruntă cu scumpiri accentuate la supermarketuri, iar abuzurile comerciale au fost identificate ca factori importanți. Ministrul austriac al Economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, a cerut, în august, Comisiei Europene măsuri urgente împotriva acestor presiuni de piață. „Costurile ridicate ale vieții continuă să apese asupra gospodăriilor, iar prețurile alimentelor cresc în toată Europa”, a declarat Samuele Tonello, expert în politici alimentare la Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC).

Soluții: politici pentru o alimentație sănătoasă

Pentru a reduce presiunea asupra bugetelor familiale, IDDRI recomandă politici de stimulare a unei alimentații sănătoase și durabile, combinate cu sprijin pentru categoriile vulnerabile.

La nivel european, Tonello consideră că este nevoie de „politici sistemice” care să schimbe modul în care funcționează piața alimentară. El propune o reformă profundă a Politicii Agricole Comune (PAC), astfel încât aceasta să se concentreze mai mult pe cererea consumatorilor, nu doar pe producție.

„Pentru a face alegerile sănătoase și durabile mai ușor de adoptat, trebuie să schimbăm modul în care produsele sunt promovate, prețuite, plasate și distribuite”, afirmă Tonello.

Între economie, sănătate și echitate socială

Experții avertizează că „inflația alimentară” riscă să devină o problemă structurală în Europa dacă politicile publice nu se adaptează. În lipsa intervențiilor, familiile vulnerabile vor fi primele afectate. Iar principiul echității în accesul la hrană ar putea fi serios compromis.

Franța, care a fost mult timp considerată un model al echilibrului între calitatea alimentației și protecția consumatorului, se confruntă astăzi cu o provocare majoră: cum să mențină acest echilibru într-un context economic și climatic tot mai fragil.