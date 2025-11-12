Dacă ești un fan al emisiunilor de gătit (da, mă refer și la Masterchef-ul de aseară!) ai aflat că scoicile Sant-Jacques înnobilează orice preparat. Le poți servi cu un simplu sos și câteva legume sau în paste, orez și, de ce nu, într-un preparat „mare și munte”, unde aromele marine și cele de pământ se îmbină furnizând perfecțiunea în papilele gustative.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Pentru a găti corect un Saint-Jacques, cheia este gătirea rapidă la temperatură mare, pentru a obține o crustă la exterior și păstrând în același timp interiorul suculent.

Iată câteva alte trucuri pentru a găti perfect scoicile Sant-Jacques:

Cel mai important pas pentru a obține o crustă perfectă este să uscați extrem de bine scoicile cu prosoape de hârtie. Repetați uscarea de câteva ori. Orice urmă de umiditate va împiedica o coacere de nota 10.

Condimentați scoicile generos doar pe o singură parte (partea pe care o veți pune prima în tigaie) cu sare și piper.

Puneți 1-2 linguri de ulei într-o tigaie cu fund gros și lăsați-o să se încingă la foc mare. Tigaia trebuie să fie foarte fierbinte, dar uleiul să nu fumege.

Așezați scoicile în tigaie, cu partea condimentată în jos, având grijă să lăsați spațiu între ele. Dacă sunt prea multe, puneți doar câteva ca să nu se răcească uleiul.

Lăsați scoicile să se rumenească fără a le întoarce, timp de aproximativ 1 – 2 minute.

Apoi le întoarceți și reduceți focul la mediu. Adăugați un cub de unt în tigaie, împreună cu 1-2 căței de usturoi zdrobiți și o crenguță de cimbru (opțional).

Înclinați ușor tigaia și folosiți o lingură pentru a turna untul topit, aromatizat cu usturoi și cimbru, peste scoici. Nu vă opriți din pus unt timp de încă 1-2 minute.

Scoicile sunt gata când au o crustă aurie pe ambele părți, dar în interior rămâne suculent. În orice caz, timpul total de gătire nu ar trebui să depășească 4 minute.

Scoateți imediat scoicile din tigaie și așezați-le pe o farfurie rece. Dacă le lăsați în tigaie, vor continua să se gătească.

Mai puneți puțină sare, piper dacă este necesar și savurați-le în preparatul în care doriți.

Important

Nu gătiți la foc mic, pentru că veți fierbe scoicile în loc să le rumeniți.

Timpul de gătire depinde de grosimea scoicii. Dacă sunt mari și groase, 2 minute pe o parte și 2 minute pe cealaltă, dacă sunt mai micuțe, un minut pe fiecare parte ajunge.

Serviți-le imediat, cu sos, legume sau alte garnituri, cu un risotto, paste sau paella.