Un număr de 13 cazuri de pestă porcină africană la porcii mistreţi au fost confirmate în Alba de la începutul acestui an, a anunţat, marţi, printr-un comunicat de presă transmis, AGERPRES, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Alba, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Cele mai multe cazuri au fost confirmate pe fondurile de vânătoare Jidvei şi Valea Lungă.

“În judeţul Alba, de la începutul anului 2026 au fost confirmate 13 cazuri de pestă porcină africană la porcii mistreţ, astfel: 1 caz – Fondul de Vânătoare 43 Vingard; 1 caz – Fondul de Vânătoare 44 Ohaba; 1 caz – Fondul de Vânătoare 43 Gârbova; 1 caz – Fondul de Vânătoare 27 Veseuş; 5 cazuri – Fondul de Vânătoare 28 Jidvei; 4 cazuri – Fondul de Vânătoare 31 Valea Lungă. Confirmarea bolii a fost realizată în urma analizelor efectuate în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba, rezultatele fiind reconfirmate de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti”, se menţionează în comunicat.

Anul trecut, doar nouă cazuri

Purtătorul de cuvânt al DSVSA Alba, Dragoş Suciu, a precizat că pe toată durata anului trecut în Alba au fost nouă cazuri de pestă porcină africană la mistreţi, pe opt fonduri de vânătoare.

În contextul creşterii numărului de cazuri de pestă porcină africană la mistreţi, DSVSA Alba atrage atenţia crescătorilor de porci asupra necesităţii respectării stricte a măsurilor de biosecuritate.

DSVSA precizează că au fost stabilite planuri de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane şi prevenirea răspândirii bolii, planuri aprobate, conform procedurilor legale, de către Centrul Local de Combatere a Bolilor.

Principalele măsuri aplicate ca urmare a depistării cazurilor includ informarea imediată a operatorilor, medicilor veterinari, vânătorilor, altor autorităţi competente, precum şi a persoanelor fizice sau juridice interesate, cu privire la apariţia bolii şi la măsurile de control adoptate, efectuarea dezinfecţiei la locurile de recoltare, pe mijloacele de transport, ustensile, încălţăminte, precum şi asupra tuturor elementelor sau materialelor potenţial purtătoare ale virusului şi realizarea anchetei epidemiologice şi adoptarea principalelor măsuri pentru a preveni răspândirea bolii.

De asemenea, s-a dispus efectuarea de patrulări în teren, catagrafierea efectivelor de porci mistreţi, depistarea animalelor bolnave, prelevarea de probe de la animalele moarte şi stabilirea coordonatelor GPS ale locurilor de identificare.

Pentru prevenirea răspândirii bolii, în zonele afectate, toţi porcii din exploataţiile populaţiei trebuie menţinuţi în adăposturi sau în alte spaţii în care să fie izolaţi de porcii sălbatici, fără acces la produse susceptibile de a intra ulterior în contact cu porcii domestici.

Pesta porcină africană afectează atât porcii domestici, cât şi pe cei mistreţi.