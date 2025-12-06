Micul dejun este una dintre cele mai importante mese ale zilei. De la nutriționiști la medici, toți recomandă începerea dimineții cu un mic dejun sănătos. Până la urmă, este combustibilul care ne menține activi și energizați pe parcursul zilei.

Un fruct sănătos pe care, potrivit Times of India, îl poți include zilnic la micul dejun este rodia – mai exact, o porție de semințe rubinii, adevărate surse de nutrienți.

Rodiile încetinesc îmbătrânirea

Se știe că rodiile sunt bogate în antioxidanți precum punicalaginele și antocianinele, care ajută la combaterea inflamației, protejează celulele de deteriorare și pot încetini procesul de îmbătrânire. În plus, în medicina ayurvedică, aceste semințe sunt considerate printre cele mai întineritoare și echilibrante. Așadar, iată motivele pentru a consuma zilnic o porție de rodie la micul dejun.

Rodia întreține inima și purifică sângele

În Ayurveda, rodia este apreciată pentru capacitatea de a echilibra organismul. Se spune că semințele ajută la purificarea sângelui, îmbunătățesc sănătatea inimii, sporesc luminozitatea pielii și susțin sistemul reproducător. Semințele și sucul de rodie mențin hidratarea, răcoresc organismul și contribuie la un metabolism echilibrat.

Rodia poate ajuta în cazul hipertensiunii

Un studiu intitulat „Potent health effects of pomegranate” (Efectele puternice ale rodiei asupra sănătății) arată că rodia poate preveni sau ameliora factori de risc precum hipertensiunea, colesterolul ridicat, stresul oxidativ, hiperglicemia și inflamația. S-a demonstrat că polifenolii din rodie au efecte antioxidante, antiinflamatoare și anticarcinogene. Mai mult, extractul de rodie poate inhiba creșterea celulelor și poate induce apoptoza, contribuind la efectele anticancerigene.

Nutrienți pentru 170 g de semințe de rodie:

145 calorii

33 g carbohidrați

24 g zaharuri

7 g fibre alimentare

3 g proteine

1 g grăsimi

Asigură aproximativ 30% din necesarul zilnic de vitamina C, 36% vitamina K și 15% folat (B9).

Rodia, bună pentru digestie

Semințele conțin fibre insolubile, care favorizează tranzitul intestinal, previn constipația și hrănesc bacteriile benefice din intestin. Compușii antiinflamatori, în special punicalaginele, calmează inflamația mucoasei intestinale – un ajutor pentru afecțiuni precum sindromul de colon iritabil sau colita ulcerativă. De asemenea, susțin funcția ficatului și a vezicii biliare, facilitând digestia grăsimilor. Rodiile conțin și taninuri și acizi care stimulează ușor digestia.

Rodia oferă energie

Conform experților, semințele conțin fructoză și glucoză naturale, care oferă un plus rapid de energie, fără fluctuațiile generate de zahărul procesat. Ele pot contribui și la creșterea nivelului de hemoglobină, îmbunătățind transportul oxigenului către celule.

Rodia are proprietăți antiinflamatorii

Semințele conțin punicalagine și antocianine, antioxidanți puternici care reduc inflamația la nivel celular. Conform specialiștilor, consumul regulat de rodie poate scădea markerii inflamației cronice, asociată cu boli cardiace, diabet și artrită.

Rodia conferă strălucire pielii

Semințele sunt bogate în vitamina C, care luminează pielea și stimulează producția de colagen, oferind un aspect radiant. Antioxidanții precum punicalaginele și acidul elagic combat radicalii liberi responsabili de riduri și pierderea elasticității. Conținutul ridicat de apă menține pielea hidratată, moale și fermă.

Rodia ajută inima

Rodia conține polifenoli și flavonoide care reduc oxidarea LDL (colesterolul „rău”). Are și compuși precum punicalagina, ce mențin vasele de sânge flexibile și bine deschise, îmbunătățind circulația și reducând riscul de blocaje. Conform experților, consumul zilnic poate scădea tensiunea sistolică, în special la persoanele cu hipertensiune, deoarece relaxează pereții vaselor de sânge și reduce stresul asupra inimii.

Rodia susține sănătatea creierului

Antioxidanții din rodie pot reduce inflamația cerebrală, îmbunătăți memoria și proteja împotriva bolilor neurodegenerative precum Alzheimer. Specialiștii afirmă că o rodie pe zi poate îmbunătăți memoria verbală și vizuală, în special la adulți în vârstă. Rodia sprijină și circulația sanguină, inclusiv la nivel cerebral, facilitând oxigenarea și funcțiile cognitive.

Rodia reglează nivelul zahărului din sânge

Deși sunt dulci, semințele au un indice glicemic scăzut și pot îmbunătăți sensibilitatea la insulină atunci când sunt consumate ca atare. Sunt potrivite și pentru persoanele care își controlează glicemia. Antioxidanții precum punicalaginele și acidul elagic reduc stresul oxidativ, un factor major în rezistența la insulină și diabetul de tip 2.

Rodiile întăresc imunitatea

Semințele sunt bogate în vitamina C, esențială pentru stimularea globulelor albe, combaterea răcelilor și infecțiilor și accelerarea vindecării rănilor. Se spune că rodia poate inhiba anumite bacterii și virusuri, inclusiv unele care afectează gura și intestinul, acționând ca un „scut” natural. Poate reduce și nivelul de cortizol, sprijinind un răspuns imunitar mai sănătos.