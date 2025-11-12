Circa 3.000 de vaci provenind din Uruguay sunt blocate de trei săptămâni la bordul unei nave aflate în largul coastelor Turciei din cauza lipsei certificatelor sanitare şi comerciale corespunzătoare, au anunţat autorităţile turce, informează miercuri AFP, transmite Agerpres.

Cargoul Spiridon II, plecat din Uruguay pe 19 septembrie, staţionează din 21 octombrie în largul portului Bandirma (vestul Turciei), a indicat miercuri pentru AFP serviciul de comunicare al guvernului turc.

Cel puţin 48 de animale, aflate pe mare de peste 50 de zile, au murit deja la bord, potrivit mai multor ONG-uri şi mass-media turce.

“O cerere de import a fost depusă pe 21 octombrie la punctul de control veterinar al portului Bandirma pentru importul a 2.901 capete de vite din Uruguay, în numele a 15 companii”, a explicat guvernul într-un comunicat.

“Inspecţiile au arătat că unele animale nu purtau nici crotalii auriculare, nici cipuri de identificare electronică, iar 469 nu corespundeau listelor furnizate”, a detaliat acesta.

“Din cauza acestor neconformităţi, accesul încărcăturii pe teritoriul naţional a fost refuzat, iar menţiunea ‘REJET’ a fost adăugată pe 15 certificate” neconforme.

Decizia a fost comunicată Direcţiei Vămilor pe 23 octombrie.

Nava plecase din Uruguay pe 19 septembrie. De atunci, vacile, a căror stare se deteriorează, au rămas la bordul cargoului Spiridon II, au indicat mai multe ONG-uri, semnalând şi starea precară a navei.

Potrivit Animal Welfare Foundation (AWF), care solicită debarcarea animalelor, 48 dintre acestea erau deja moarte săptămâna trecută.

“Nu am observat debarcarea niciunui animal, viu sau mort. Aceasta înseamnă că aproape 3.000 de animale se află încă la bord – şi asta de 53 de zile”, a scris fundaţia pe site-ul său.

Conform AWF şi ONG-ului francez Robin des Bois, încărcătura era destinată pieţelor din Turcia şi Orientul Mijlociu, inclusiv Israelului.

Nava a putut acosta pentru scurt timp duminică în portul Bandirma pentru a încărca paie şi hrană, a indicat AWF.

Mass-media turce, printre care site-ul HarberDenizde, a relatat despre un miros pestilenţial care înconjura vasul.

Exportatorii au contestat decizia autorităţilor veterinare turce şi au intentat acţiuni în justiţie, a afirmat guvernul.

Potrivit ONG-ului Robin des Bois, Spiridon II, un “fost cargou multifuncţional rusesc transformat în 2011 într-o navă pentru transportul de animale vii”, are 52 de ani şi “ar fi trebuit trimis la casare de cel puţin două decenii”.

ONG-ul menţionează că nava arborează pavilionul statului Togo şi este operată de o companie cu sediul în Honduras.