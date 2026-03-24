24 mart. 2026, Agribusiness
288 hectare din Tulcea, retrase din circuitul agricol / Constanța și Tulcea pe locul 2 în Europa ca loc ideal de a construi parcuri eoliene
Foto: economica.net

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului (DAJ) Tulcea a scos anul trecut din circuitul agricol peste 280 de hectare, ca urmare a solicitărilor depuse de diferite persoane, care au decis să renunţe la agricultură, iar pe terenul pe care-l deţin să se construiască turbine eoliene sau parcuri fotovoltaice, transmite Agerpres.

288 hectare retrase din circuitul agricol

Datele făcute publice de DAJT arată că, anul trecut, instituţia statului a emis decizii pentru 57 de solicitări privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor din extravilan cu o suprafaţă totală de 288 de hectare, pentru care s-a încasat suma de 17.776.808,86 de lei, ca taxă la Fondul de ameliorare funciară.

„Pe de o parte, este bine, pentru că statul ia taxe, iar din acel fond se pot ameliora terenuri neproductive. Pe de altă parte, impactul nu este foarte mare la nivelul judeţului nostru, iar beneficiarii acestor lucrări sunt încântaţi de ce câştigă”, a declarat directoarea DAJ, Mirela Miller.

De asemenea, anul trecut, DAJ a emis 29 de decizii privind scoaterea temporară din circuitul agricol a unei suprafeţe de circa 17 hectare de terenuri agricole aflate în extravilanul unor localităţi, pentru care s-a încasat suma de 274.186,49 de lei la Fondul de ameliorare funciară.

Energie eoliană și agricultură în armonie

Agricultura şi turbinele eoliene fac casă bună în unele zone din judeţul Tulcea preferate de investitorii privaţi pentru amenajarea unor parcuri eoliene, aşa cum este cazul comunei Topolog. „Parcurile eoliene şi agricultura merg mână în mână, pentru că turbinele ocupă o suprafaţă mică. Practic, doar câteva zeci de metri pătraţi ies din circuitul agricol pentru o eoliană. Vânt este, slavă Domnului, în Dobrogea, iar unii investitori tot pe noi ne caută să cultivăm terenurile din jurul eolienelor”, a afirmat, pentru AGERPRES, Bogdan Alexe, inginer agronom în comuna Topolog.

Judeţul Tulcea are o suprafaţă agricolă totală de 366.346 de hectare, din care 296.056 hectare sunt arabile. Potrivit unor date făcute publice în anul 2010, România are cel mai mare potenţial de energie eoliană din Europa de sud-est, un studiu realizat de Erste Bank poziţionând ţara noastră, şi în special Dobrogea, judeţele Constanţa şi Tulcea, pe locul al doilea la nivel european în ceea ce priveşte locul ideal pentru construcţia unui parc eolian.

Pe aceeași temă

Agribusiness
25 mart.
AAC: Accesul la finanţare reprezintă principala provocare pentru fermieri, în special pentru cei tineri
AAC: Accesul la finanţare reprezintă principala provocare pentru fermieri, în special pentru cei tineri
Agribusiness
25 mart.
Australia și Uniunea Europeană au semnat acordul de liber schimb negociat de ani de zile / Fermierii europeni denunță deja concesiile făcute pentru carnea australiană
Australia și Uniunea Europeană au semnat acordul de liber schimb negociat de ani de zile / Fermierii europeni denunță deja concesiile făcute pentru carnea australiană
Agribusiness
24 mart.
De la pompă la raft | Fermierii critică dur Ordonanța pentru declararea crizei pe piața carburanților / Liliana Piron (LAPAR): „Este o binecuvântare pentru un singur jucător important din piața petrolieră / Cerem o consultare serioasă cu MADR”
De la pompă la raft | Fermierii critică dur Ordonanța pentru declararea crizei pe piața carburanților / Liliana Piron (LAPAR): „Este o binecuvântare pentru un singur jucător important din piața petrolieră / Cerem o consultare serioasă cu MADR”
Agribusiness
23 mart.
Seceta prelungită și creșterea costurilor de producție duc la reducerea suprafețelor cultivate cu soia în Republica Moldova
Seceta prelungită și creșterea costurilor de producție duc la reducerea suprafețelor cultivate cu soia în Republica Moldova
Agribusiness
23 mart.
Acordul comercial UE-Mercosur va începe să se aplice provizoriu de la 1 mai 2026 / Bruxellesul spune că firmele, consumatorii și fermierii vor vedea beneficii chiar din prima zi
Acordul comercial UE-Mercosur va începe să se aplice provizoriu de la 1 mai 2026 / Bruxellesul spune că firmele, consumatorii și fermierii vor vedea beneficii chiar din prima zi

Cele mai noi articole

Tiramisu clasic cu Hochland Mascarpone / Desert italian cremos
Tiramisu clasic cu Hochland Mascarpone / Desert italian cremos
Un preparat asiatic popular ar putea ajuta la eliminarea nanoplasticelor din intestin, sugerează un nou studiu / Rezultatele sunt promițătoare, dar cercetarea a fost făcută în laborator pe animale, nu pe oameni, deocamdată
Un preparat asiatic popular ar putea ajuta la eliminarea nanoplasticelor din intestin, sugerează un nou studiu / Rezultatele sunt promițătoare, dar cercetarea a fost făcută în laborator pe animale, nu pe oameni, deocamdată
Vinul românesc, între potențial uriaș și politici care blochează dezvoltarea / România are un sector vitivinicol recunoscut internațional, dar lipsa unei politici coerente pune în pericol atât dezvoltarea economică, cât și imaginea țării
Vinul românesc, între potențial uriaș și politici care blochează dezvoltarea / România are un sector vitivinicol recunoscut internațional, dar lipsa unei politici coerente pune în pericol atât dezvoltarea economică, cât și imaginea țării
Obiceiuri vechi, meşteşuguri locale şi momente artistice la Târgul de „Buna Vestire” de la Tismana, Gorj / Este locul în care gospodarii îşi refac proviziile pentru noul sezon agricol
Obiceiuri vechi, meşteşuguri locale şi momente artistice la Târgul de „Buna Vestire” de la Tismana, Gorj / Este locul în care gospodarii îşi refac proviziile pentru noul sezon agricol
ANALIZĂ | Gofrele, unul dintre cele mai comandate deserturi din România. Bucureștiul este orașul cu cele mai multe comenzi de waffles din Balcani
ANALIZĂ | Gofrele, unul dintre cele mai comandate deserturi din România. Bucureștiul este orașul cu cele mai multe comenzi de waffles din Balcani