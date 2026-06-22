După o zi lungă de muncă, tentația de a comanda mâncare este mare. Totuși, există numeroase preparate care pot fi pregătite acasă în mai puțin de 30 de minute, uneori chiar mai repede decât ajunge livrarea. O selecție realizată de publicația gastronomică elenă Gastronomos propune 20 de rețete simple, potrivite pentru cinele din timpul săptămânii, atunci când timpul petrecut în bucătărie trebuie redus la minimum.

Lista include salate consistente, preparate pe bază de paste, pește, creveți, carne de pui sau vită, dar și variante vegetariene. Multe dintre rețete folosesc ingrediente care se găsesc deja în cămară sau în frigider, iar unele se bazează pe produse gata preparate, precum leguminoasele fierte sau conservele de fasole.

Odată cu apariția roșiilor de sezon, una dintre recomandări este o salată sățioasă cu roșii, pesmet crocant sau pâine uscată, ardei și capere. Pentru iubitorii de paste, o variantă inspirată din salata grecească combină pastele fierbinți cu roșii, brânză, măsline și alte ingrediente proaspete, fără a necesita gătirea unui sos separat.

Printre propunerile care pot fi pregătite rapid se numără și creveții cu brânză feta și muștar, fileurile de pui la grătar cu iaurt și fistic, salata de năut cu păstrăv afumat, omleta cu roșii, dar și diverse preparate la tigaie din carne de vită sau porc.

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20 de rețete pentru mesele din timpul săptămânii

Paste inspirate din salata grecească

Pui în sos de roșii, preparat rapid

Salată de roșii cu pâine crocantă și plante aromatice

Creveți cu feta și muștar

Paste cu cremă de feta și susan

Vită la tigaie cu sos de vin și miere

Salată cu fasole, fructe de sezon și brânză la grătar

Fileuri de pui cu iaurt și fistic

Vinete cu usturoi, roșii și pătrunjel

Salată de năut cu păstrăv afumat

Salată de orez cu mazăre și anșoa

Omletă cu roșii

Salată cu creveți și verdețuri

Tocăniță rapidă de pui cu cârnați și bere

Saltimbocca alla romana

Salată picantă cu cartofi zdrobiți și păstrăv

Mușchiuleț de porc cu cartofi dulci copți

Plăcintă cu paste și brânză, fără foi

Chiftele de vită condimentate

Paste cu legume gătite într-o singură tigaie

Specialiștii în nutriție recomandă ca mesele rapide să includă surse de proteine, legume și carbohidrați complecși, pentru a asigura sațietate și un aport echilibrat de nutrienți. Astfel, chiar și în zilele aglomerate, o masă gătită acasă poate rămâne o opțiune accesibilă și sănătoasă.