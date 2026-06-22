După o zi lungă de muncă, tentația de a comanda mâncare este mare. Totuși, există numeroase preparate care pot fi pregătite acasă în mai puțin de 30 de minute, uneori chiar mai repede decât ajunge livrarea. O selecție realizată de publicația gastronomică elenă Gastronomos propune 20 de rețete simple, potrivite pentru cinele din timpul săptămânii, atunci când timpul petrecut în bucătărie trebuie redus la minimum.
Lista include salate consistente, preparate pe bază de paste, pește, creveți, carne de pui sau vită, dar și variante vegetariene. Multe dintre rețete folosesc ingrediente care se găsesc deja în cămară sau în frigider, iar unele se bazează pe produse gata preparate, precum leguminoasele fierte sau conservele de fasole.
Odată cu apariția roșiilor de sezon, una dintre recomandări este o salată sățioasă cu roșii, pesmet crocant sau pâine uscată, ardei și capere. Pentru iubitorii de paste, o variantă inspirată din salata grecească combină pastele fierbinți cu roșii, brânză, măsline și alte ingrediente proaspete, fără a necesita gătirea unui sos separat.
Printre propunerile care pot fi pregătite rapid se numără și creveții cu brânză feta și muștar, fileurile de pui la grătar cu iaurt și fistic, salata de năut cu păstrăv afumat, omleta cu roșii, dar și diverse preparate la tigaie din carne de vită sau porc.
Specialiștii în nutriție recomandă ca mesele rapide să includă surse de proteine, legume și carbohidrați complecși, pentru a asigura sațietate și un aport echilibrat de nutrienți. Astfel, chiar și în zilele aglomerate, o masă gătită acasă poate rămâne o opțiune accesibilă și sănătoasă.
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