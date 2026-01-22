Comisia Europeană a lansat apelurile de propuneri pentru 2026 destinate sprijinirii campaniilor și evenimentelor de promovare a produselor agroalimentare sustenabile și de înaltă calitate din Uniunea Europeană, atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale.

Prin granturi, vor fi puse la dispoziție până la 160 de milioane de euro pentru cofinanțarea programelor propuse de grupuri de producători și alte organisme comerciale din sectorul agroalimentar. Finanțarea vizează atât piața UE, cât și piețe din afara Uniunii cu potențial ridicat de creștere, precum Regatul Unit, Japonia, Coreea de Sud, China, Singapore și America de Nord.

Apelurile fac parte din programul de lucru privind politica de promovare pentru 2026, în cadrul căruia Comisia va aloca, în total, 205 milioane de euro pentru cofinanțarea activităților de promovare a produselor agroalimentare europene. Este cea mai mare alocare de acest tip de până acum, destinată creșterii gradului de informare a consumatorilor cu privire la produsele agricole din UE și la sistemele europene de calitate. Acțiunile se derulează sub sloganul comun „Enjoy, it’s from Europe” („Savurează, este din Europa”) și au ca obiectiv evidențierea calității produselor europene, precum și sprijinirea fermierilor și a întreprinderilor agroalimentare care respectă standarde ridicate de siguranță și de mediu.

Programul de lucru prevede și inițiative derulate direct de Comisie, inclusiv campanii de promovare și informare în țări terțe, participarea UE la târguri internaționale majore din domeniul agroalimentar, vizite ale comisarului european pentru agricultură, Christophe Hansen, în state din afara Uniunii, precum și elaborarea unor manuale de acces pe piețele externe pentru exportatori.

Politica de promovare a produselor agroalimentare este considerată o prioritate politică la nivelul UE, poziție subliniată de președinta Ursula von der Leyen în discursul privind starea Uniunii. Aceasta este menționată și în Viziunea pentru agricultură și sectorul alimentar drept un instrument esențial pentru consolidarea rezilienței, diversificării și competitivității globale a sectorului agroalimentar european.

Cererile de propuneri lansate vor fi deschise timp de trei luni și se adresează unei game largi de operatori eligibili din întreaga UE. În acest context, Comisia va organiza o zi de informare la Bruxelles și online, în perioada 27–28 ianuarie 2026.