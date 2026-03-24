Trendul „high protein” a ajuns să domine tot mai mult discursul despre alimentație. De la mic dejun și gustări până la produse ambalate, toate promit sațietate și energie pe termen lung. Un articol publicat de Gesundheitstrends atrage însă atenția că multe alimente considerate automat surse bune de proteină sunt, în realitate, supraevaluate din acest punct de vedere. În realitate aceste produse sunt nesănătoase. Dar aportul lor proteic este adesea mai mic decât cred consumatorii.

Crema de brânză

Pe listă apare, în primul rând, crema de brânză. Deși este foarte prezentă în micul dejun și în gustările rapide, aceasta furnizează doar aproximativ două grame de proteină pe porție, mult prea puțin pentru a susține singură o masă care să țină de foame. Specialiștii recomandă ca ea să fie privită mai degrabă ca un adaos, nu ca bază a mesei.

Năutul

Și năutul, deși este apreciat în dietele moderne și în alimentația vegetariană, nu este suficient de bogat în proteine pentru a susține singur o masă completă. O jumătate de cană oferă aproximativ șapte grame de proteină, o cantitate considerată decentă, dar insuficientă pentru sațietate de durată dacă nu este combinată cu alte surse proteice.

Chia

Un alt aliment frecvent idealizat este chia. Semințele de chia sunt bogate în fibre și grăsimi bune, însă două linguri aduc doar aproximativ patru grame de proteină. Problema devine și mai vizibilă atunci când sunt combinate cu băuturi vegetale sărace în proteine, cum sunt laptele de migdale sau cel de ovăz. Specialiștii recomandă asocierea lor cu lapte de soia, lapte de vacă, iaurt sau skyr pentru a ridica valoarea nutritivă a preparatului.

Fisticul

Pe lista alimentelor „supraevaluate” intră și fisticul. Deși este o gustare utilă și are ceva mai multă proteină decât alte oleaginoase, o porție oferă în jur de șase grame, în timp ce componenta dominantă rămâne grăsimea. Asta înseamnă că fisticul poate completa bine o masă, dar nu este o sursă principală de proteine.

Iaurtul

Și iaurtul trebuie privit cu mai multă atenție, pentru că nu toate variantele sunt la fel. Specialiștii spun că iaurtul obișnuit are adesea doar aproximativ șase grame de proteină pe porție, în timp ce iaurtul grecesc furnizează semnificativ mai mult. Diferența poate schimba substanțial profilul unei mese.

Varza de Bruxelles

Varza de Bruxelles este un alt exemplu de aliment sănătos, dar supraevaluat proteic. O cană aduce doar aproximativ trei grame de proteină. Leguma rămâne valoroasă prin alți nutrienți, dar nu poate susține singură componenta proteică a unei mese.

Ouăle

Pe listă apar și ouăle, deși ele au, în general, reputația de aliment-proteină prin excelență. Articolul nu contestă valoarea lor nutritivă, dar arată că un singur ou oferă aproximativ șase grame de proteină, ceea ce înseamnă că un mic dejun bazat doar pe un ou poate fi prea puțin pentru o sațietate reală. Recomandarea este ca ouăle să fie consumate în cantitate mai mare sau în combinație cu alte surse proteice.

Quinoa

Quinoa, deși este adesea numită „superaliment” și este lăudată pentru profilul ei complet de aminoacizi, oferă aproximativ opt grame de proteină pe cană. Asta o face utilă ca bază pentru o masă, dar nu suficientă ca unică sursă. Specialiștii sugerează combinarea ei cu fasole, tofu sau carne.

Unt de arahide

Untul de arahide este și el perceput frecvent ca o soluție simplă pentru a crește aportul de proteină, însă are doar aproximativ patru grame pe lingură. Aportul său principal rămâne cel de grăsimi. Este util în smoothie-uri sau alături de iaurt și ovăz, dar nu poate fi considerat o sursă principală.

Supa de oase

În sfârșit, și supa de oase, promovată intens în zona de fitness și wellness, este trecută în categoria surselor supraevaluate. Deși are aproximativ zece grame de proteină pe porție, nu este suficientă pentru a ține locul unei mese complete și sățioase. Ea poate funcționa mai bine ca bază pentru preparate mai consistente.

Toate aceste alimente pot face parte fără probleme dintr-o dietă sănătoasă. Multe dintre ele au reputația bună pe bună dreptate. Aduc fibre, grăsimi sănătoase, vitamine sau alți nutrienți importanți. Problema apare doar atunci când sunt prezentate sau înțelese ca surse principale de proteină, deși nu oferă cantități suficient de mari pentru a susține singure o masă echilibrată.