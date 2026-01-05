Consumul de vin în HoReCa scade (mult, și nu doar în România), retailul modern devine tot mai important, producătorii mari vor fi și mai mari, cei mici vor scădea. Nu doar consum mai mic, ci și mai puțină diversitate de etichete în meniurile de vinuri din restaurante. Cresc cocktailurile și derivatele din vin (și alte băuturi bazate pe distilate). Discursul medical global pune bomboana pe colivă. Mai multe, în video de la Cezar Ioan – Connaisseur fără ifose, #VinLaViitor.