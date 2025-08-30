Dacă vrei o masă rapidă, gustoasă și sățioasă, o porție de spaghetti cu ton și legume este alegerea perfectă. Preparatul combină spaghetele clasice cu mixul Insalatissime – salată cu ton, porumb, mazăre, morcov și măsline – oferind un echilibru între proteine și legume, cu un plus de savoare dat de capere și usturoi.
Ingrediente pentru 2 porții:
160 g Insalatissime Salată cu ton, porumb, mazăre, morcov și măsline RIO Mare
200 g spaghetti
3-4 căței de usturoi
1 lingură de capere
Parmezan ras
Ulei de măsline, sare și piper după gust
Mod de preparare:
Puneți apa la fiert și gătiți spaghetele conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
Într-o tigaie, încingeți puțin ulei de măsline și căliți usturoiul tocat 2-3 minute împreună cu un praf de condimente.
Adăugați spaghetele fierte în tigaie, împreună cu puțină apă de la fiertul pastelor și mixul Insalatissime cu ton.
La final, adăugați o lingură de capere și amestecați ușor.
Serviți pastele pe farfurie, presărați piper și radeți parmezan deasupra.