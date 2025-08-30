Vara în stil mediteraneean Video

VIDEO | Spaghetti rapide cu ton și legume – rețeta ideală pentru prânz sau cină

Ingrid Georgescu 30 august 0 comentarii
Spaghetti cu ton Sursa foto: G4Food

Dacă vrei o masă rapidă, gustoasă și sățioasă, o porție de spaghetti cu ton și legume este alegerea perfectă. Preparatul combină spaghetele clasice cu mixul Insalatissime – salată cu ton, porumb, mazăre, morcov și măsline – oferind un echilibru între proteine și legume, cu un plus de savoare dat de capere și usturoi.

Ingrediente pentru 2 porții:

  • 160 g Insalatissime Salată cu ton, porumb, mazăre, morcov și măsline RIO Mare

  • 200 g spaghetti

  • 3-4 căței de usturoi

  • 1 lingură de capere

  • Parmezan ras

  • Ulei de măsline, sare și piper după gust

Mod de preparare:

  1. Puneți apa la fiert și gătiți spaghetele conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

  2. Într-o tigaie, încingeți puțin ulei de măsline și căliți usturoiul tocat 2-3 minute împreună cu un praf de condimente.

  3. Adăugați spaghetele fierte în tigaie, împreună cu puțină apă de la fiertul pastelor și mixul Insalatissime cu ton.

  4. La final, adăugați o lingură de capere și amestecați ușor.

  5. Serviți pastele pe farfurie, presărați piper și radeți parmezan deasupra.

By Ingrid Georgescu

